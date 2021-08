Samsungs "Unpacked"-Event: Welche Geräte sollen vorgestellt werden?

• Samsung "Unpacked"-Event am 11. August• Kein Galaxy Note in diesem Jahr• Neue Generation der Z-Reihe

Das Samsung "Unpacked"-Event

Am 11. August soll das Samsung "Unpacked"-Event stattfinden. Auf der Website kündigt Samsung an, dass sie ihren Kunden nun etwas "Besseres" geben werden: "Warum eine gute Sache verändern? Wenn man etwas Neues nicht erlebt, weiß man vielleicht nie, dass etwas besser sein könnte." In einem 45 Sekunden langen Trailer gibt Samsung den Interessenten einen Vorgeschmack darauf, was erwartet werden kann. Mit den Worten "Get ready to unfold" spielt der Trailer vermutlich auf die neuen Fold-Smartphones des südkoreanischen Elektronikkonzerns an. Verfolgt werden kann das Event mittels Liveübertragung über den Samsung Newsroom oder die Website des Unternehmens.

Was wird vorgestellt?

Schon im Juni machte der bekannte Leaker Max Weinbach auf Twitter Informationen über das kommende "Unpacked"-Event bekannt. Vorgestellt sollten ihm nach die Galaxy Watch 4, die Galaxy Watch Active 4 sowie das Galaxy Z Flip 3 und das Galaxy Z Fold 3. Smartphone-Chef Dr. TM Roh bestätigte nun einige Produkte, die tatsächlich vorgestellt werden sollen und andere die nicht kommen werden. Ein neues Galaxy Note wird es ihm nach dieses Jahr nicht geben, jedoch sollen verschiedene Note-Funktionen in anderen Galaxy-Geräten integriert worden sein.

Die neue Generation der Fold-Smartphones

Zu den vermutlich interessantesten Geräten die auf dem "Unpacked"-Event vorgestellt werden sollen zählen die neuen Generationen der Z-Reihe: "Samsung Electronics ist bereit, visionäre, zielgerichtete Mobiltechnologie für eine bessere Welt vorzustellen. In wenigen Wochen werden wir unsere neueste und beste Galaxy Z-Serie vorstellen, um die Smartphone-Kategorie neu zu gestalten und ihre Erfahrungen völlig neu zu erfinden.", so Dr. TM Roh. Die neuen Geräte der faltbaren Smartphones sollen unter anderem mit mehr Drittanbieter-Apps kompatibel sein. Apps wie YouTube, Google Duo und Microsoft Teams unterstützen nun den Formfaktor der Geräte. Außerdem enthält die Z-Reihe den S Pen, der speziell für die faltbaren Smartphones entwickelt wurde.

