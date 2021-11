Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost zum Wochenstart uneinheitlich

In Japan gibt der Leitindex Nikkei gegen 07:00 MEZ um 0,22 Prozent auf 29.547,18 Punkte nach.

An der Börse in Shanghai klettert der Shanghai Composite derweil um 0,25 Prozent auf 3.500,26 Indexpunkte. In Hongkong geht es für den Hang Seng 0,49 Prozent nach unten auf 24.748,68 Einheiten.

3. Covestro erhöht Ergebnisprognose zum dritten Mal

Covestro hat nach starkem und überraschend deutlich profitablem Wachstum im abgelaufenen Quartal die Ergebnisprognose zum dritten Mal in diesem Jahr erhöht. Zur Nachricht

4. Rivian-Aktie stößt bei Börsengang auf großes Interesse

Der US-Elektroautoentwickler Rivian wird seine Aktien bei dem geplanten Börsengang zu einem höheren Preis los als ursprünglich gedacht. Zur Nachricht

5. Aareal Bank-Großaktionär: Investor Kretinsky offenbar mit aktiver Rolle

Im Ringen um eine Übernahme oder Aufspaltung des Immobilienfinanzierers Aareal Bank dürfte auch der tschechische Investor Daniel Kretinsky ein Wörtchen mitreden wollen. Zur Nachricht

6. Tesla-Aktie: Musk lässt sich von Twitter-Nutzern zu Aktienverkauf verpflichten

Tesla-Chef Elon Musk hat sich von Twitter-Nutzern dazu verpflichten lassen, für höhere Steuerzahlungen ein Zehntel seines Anteils am Elektroauto-Hersteller zu verkaufen. Zur Nachricht

7. Siemens Gamesa rechnet mit Umsatzrückgang

Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa rechnet auch im neuen Geschäftsjahr mit Problemen in der Lieferkette sowie der Logistik. Zur Nachricht

8. Henkel-Aktie: Henkel sieht Gewinnprognose 2021 nun am unteren Rand der Spanne

Henkel sieht nach dem dritten Quartal die Gewinnprognosen für das Gesamtjahr nun am unteren Rand der Spanne. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Montag ihre deutlichen Gewinne vom Wochenausklang ausgebaut. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,61 US-Dollar. Das waren 87 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 97 Cent auf 82,24 Dollar.

10. Euro erholt sich

Der Euro hat sich zu Beginn der neuen Handelswoche etwas von seinen Verlusten am Freitag erholt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1565 US-Dollar.

