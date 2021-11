Börsen in Fernost uneins -- Musk lässt sich von Twitter-Nutzern zu Aktienverkauf verpflichten -- Covestro erhöht Ergebnisprognose zum dritten Mal -- Siemens Gamesa, Hypoport im Fokus

Die Blicke der Marktteilnehmer richteten sich am Freitag auf den US-Arbeitsmarktbericht. Demzufolge hat das US-Jobwachstum im Oktober stärker angezogen als erwartet. Auch die Zahlen für die zwei Vormonate wurden kräftig nach oben revidiert. "Die Arbeitsmarktlage verbessert sich weiter deutlich", erklärte der Helaba-Experte Ralf Umlauf.

Der DAX notierte zur Handelseröffnung minimal schwächer, konnte dann jedoch das Vorzeichen wechseln. Nach guten Zahlen vom US-Arbeitsmarkt erzielte er im weiteren Verlauf gar einen weiteren Rekord bei 16.084,90 Punkten. Zum Handelsschluss legte er noch um 0,15 Prozent auf 16.054,36 Punkte zu. Der TecDAX fiel derweil tief ins Minus und schloss 1,22 Prozent tiefer bei 3.895,73 Zählern, nachdem er den Vormittag in der Gewinnzone verweilt hatte. Zuvor war er marginal fester gestartet.

Am Freitag kletterte der deutsche Leitindex auf einen weiteren Höchststand.

Die europäischen Börsen präsentierten sich am Freitag fester.

Der EuroSTOXX 50 hielt sich zum Ertönen der Startglocke knapp im Minus, bewegte sich anschließend aber im grünen Bereich. Ins Wochenende ging er dann auch 0,69 Prozent fester bei 4.363,04 Punkten.

An den europäischen Märkten legte die Rally am Freitag vorerst eine Verschnaufpause ein. "Nach den starken Rally-Gewinnen ist eine Konsolidierung oder Verschnaufpause jederzeit drin", sagte ein Marktteilnehmer. Nach der Veröffentlich der US-Arbeitsmarktdaten ging es dann aber auch in Europa aufwärts.

Nachdem die US-Notenbank zuletzt signalisiert hatte, die Anleihekäufe ab diesem Monat zu reduzieren, richtete sich die Aufmerksamkeit am heutigen Handelstag auf Jobdaten aus den USA. So kam der US-Arbeitsmarkt im Oktober mächtig in Schwung.

