Airbus-Aktie klettert dennoch: Airbus liefert im Oktober weniger Flugzeuge aus als zuletzt

Nach jeweils 40 Maschinen im August und September sank die Zahl der Auslieferungen im abgelaufenen Monat auf 36 Stück, wie der jüngst in den DAX aufgestiegene Konzern am Freitag in Toulouse mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Februar. Unterdessen holte Airbus im Oktober zwar Bestellungen über 22 Flugzeuge herein, musste jedoch auch 30 Stornierungen hinnehmen.

Die rückläufigen Auslieferungen sind für den Hersteller ein Rückschlag auf dem Weg zu seinem Ziel, in diesem Jahr rund 600 Maschinen an seine Kunden zu übergeben. Nach den ersten zehn Monaten liegt die Zahl der Auslieferungen bei 460 Jets. Damit muss Airbus im November und Dezember insgesamt noch 140 Maschinen an seine Kunden übergeben. Üblicherweise legt der Konzern im Dezember einen Schlussspurt hin, um sein Jahresziel bei den Auslieferungen zu erreichen.

Airbus-Aktien notieren im XETRA-Geschäft derzeit 2,33 Prozent fester auf 111,42 Euro.

/stw/mis

TOULOUSE (dpa-AFX)

Bildquellen: Dr_Flash / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com