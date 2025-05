MÄRKTE EUROPA/DAX auf dem Weg in Richtung Allzeithoch - Airbus sehr fest

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Freitag deutlich nach oben. Der Stimmung helfen Nachrichten, dass es in den Zollstreitigkeiten Bewegung gibt. Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums sagte, China prüfe derzeit wiederholte Aussagen und Botschaften von US-Vertretern, die "ihre Bereitschaft zu Verhandlungen mit China über Zölle ausgedrückt haben". Chinas Position sei konsequent. "Wenn Sie kämpfen wollen, werden wir bis zum Ende kämpfen, wenn Sie reden wollen, steht unsere Tür weit offen", so der Sprecher.

Die Europäische Union kann derweil ihren Handelsstreit mit den USA lösen, indem sie US-Waren wie Gas und Sojabohnen im Wert von 50 Milliarden Euro kauft, wie EU-Handelskommissar Maros Sefcovic der Financial Times sagte. Die EU werde einen Basiszoll von 10 Prozent auf europäische Importe nicht als langfristige Lösung des Handelsproblems akzeptieren. Der EU-Kommissar sagte, sein Team mache mit seinen Kollegen in Washington Fortschritte auf dem Weg zu einer Einigung. Dennoch werde es schwierig sein, ein Abkommen zu erreichen.

Der DAX legt um 1,5 Prozent auf 22.845 Punkte und nimmt somit das Allzeithoch bei 23.476 Zählern ins Visier. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,3 Prozent auf 5.226 Punkte nach oben.

Rückenwind kommt auch aus den USA. Während an den meisten Börsen in Europa zum Tag der Arbeit am 1. Mai nicht gehandelt wurde, ging es an der Wall Street weiter aufwärts. Vor allem die gut verlaufende Berichtssaison der Unternehmen aus dem Technologiesektor sorgte dort für Kauflaune. Dass Apple und Amazon nachbörslich nach der Vorlage ihrer Quartalszahlen etwas unter Druck gerieten, tut dem keinen Abbruch.

Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht für April auf der Agenda, der oft zumindest kurzfristig die Richtung an den Finanzmärkten vorgibt angesichts seiner Bedeutung für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Zuletzt zeigte sich der US-Arbeitsmarkt weiter erstaunlich gesund, aber der von Präsident Donald Trump ausgelöste Zollsturm könnte dies ändern. Am Mittwoch zeigten Daten aus der US-Privatwirtschaft eine geringere Zunahme der neu geschaffenen Stellen als erwartet.

Airbus überzeugt - BASF nicht

Airbus legen um 4,4 Prozent zu, der Flugzeugbauer hat überzeugende Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Laut den Analysten von JP Morgen übertreffen die Ergebnisse die Konsenserwartungen - beim operativen Ergebnis beispielsweise um 4 Prozent. Der freie Cashflow fiel mit minus 310 Millionen Euro deutlich besser aus als der Konsenswert von minus 1,65 Milliarden Euro.

Die BASF-Aktie verliert 1,7 Prozent. Hier belastet, dass der Ausblick mit einigen Unsicherheiten behaftet ist. Der Chemiekonzern erzielte ein bereinigtes operatives Ergebnis von 2,62 Milliarden Euro, 1 Prozent unter dem Marktkonsens. Die Jahresprognose bestätigte BASF zwar mit der Spanne von 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro, betonte aber auch, dass sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der jüngsten Zollmaßnahmen derzeit nicht verlässlich quantifizieren ließen.

Für Bayer geht es um 3,8 Prozent nach oben, nachdem die Analysten der Bank of America ihr Votum auf "Buy" hochgestuft haben.

Shell hat solide Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt und sowohl beim Nettogewinn als auch beim operativen Cashflow die Erwartungen beispielsweise der der RBC-Analysten übertroffen. Der Kurs zieht um 2,4 Prozent an.

Das Kursminus bei den DAX-Werten Munich Re und RWE ist dem Dividendenabschlag geschuldet. Im MDAX gilt gleiches für Gea, Knorr-Bremse und RTL.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.225,76 +1,3% 65,54 +5,4%

Stoxx-50 4.445,86 +1,1% 48,33 +2,2%

DAX 22.845,18 +1,5% 348,20 +13,0%

MDAX 29.049,46 +1,1% 311,81 +12,3%

TecDAX 3.689,58 +1,5% 54,79 +6,4%

SDAX 16.012,52 +1,6% 256,25 +14,9%

CAC 7.695,53 +1,3% 101,66 +2,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1318 +0,3% 1,1288 1,1401 +9,5%

EUR/JPY 164,3405 +0,1% 164,1130 162,0620 -0,5%

EUR/CHF 0,9366 -0,1% 0,9370 0,9388 +0,1%

EUR/GBP 0,8518 +0,2% 0,8503 0,8507 +2,8%

USD/JPY 145,1910 -0,1% 145,3380 142,1595 -9,1%

GBP/USD 1,3287 +0,1% 1,3278 1,3402 +6,4%

USD/CNY 7,1695 -0,2% 7,1870 7,1873 -0,3%

USD/CNH 7,2443 -0,5% 7,2782 7,2688 -0,7%

AUS/USD 0,6415 +0,5% 0,6384 0,6387 +3,5%

Bitcoin/USD 96.597,80 +0,1% 96.506,95 95.120,25 +1,2%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,18 59,04 +0,2% 0,14 +1,6%

Brent/ICE 62,12 61,87 +0,4% 0,25 -17,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3256,45 3239,06 +0,5% 17,39 +25,3%

Silber 28,78 28,66 +0,4% 0,12 +3,1%

Platin 860,95 852,37 +1,0% 8,58 -2,0%

Kupfer 4,63 4,58 +1,0% 0,04 +13,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

