Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 157,26 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 157,26 EUR. Bei 154,50 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 159,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 270.910 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,61 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 180,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 13,54 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,83 Mrd. EUR umgesetzt.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,56 EUR im Jahr 2025 aus.

