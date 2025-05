Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE macht am Freitagmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Airbus SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 159,02 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 159,02 EUR. Die Airbus SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 159,58 EUR. Mit einem Wert von 159,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.568 Airbus SE-Aktien.

Bei 177,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,53 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,61 EUR je Airbus SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 180,50 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.04.2025. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,54 Mrd. EUR im Vergleich zu 12,83 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Airbus SE am 30.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

