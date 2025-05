Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagvormittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 157,62 EUR abwärts.

Die Airbus SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 157,62 EUR abwärts. Der Kurs der Airbus SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 157,62 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 159,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.382 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 177,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 11,13 Prozent niedriger. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 20,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,61 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 180,50 EUR an.

Airbus SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,56 EUR fest.

