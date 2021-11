Nikola erhält ersten Leasingauftrag in den USA: Tri-Eagle Sales erhält Elektro-Lkw

Aktien in diesem Artikel Nikola 13,10 EUR

• Tri-Eagle Sales least zehn Nikola Tre BEV• Ring Power soll für die nötige Infrastruktur für die Fahrzeuge sorgen• Tri-Eagle Sales macht den ersten Schritt in Richtung Elektrifizierung der Flotte

Tri-Eagle Sales wird erster Leasing-Kunde von Nikola

Bereits seit 1966 ist Tri-Eagle Sales einer der führenden Getränkegroßhändler in Nord- und Nordzentral-Florida. Verteilt auf die beiden Standorte Tallahassee und Ocala beschäftigt das Unternehmen mehr als 200 Getränkefachleute und zählt in 14 Bezirken mehr als 2.000 Einzelhandelskunden. Nun berichtet einer der führenden Entwickler und Hersteller von batterieelektrischen Schwerlastfahrzeugen (BEV), Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen (FCEV) und Energieinfrastrukturlösungen Nikola über die Zusammenarbeit mit dem Getränkegroßhändler. Tri-Eagle Sales wird Nikolas Erstkunde, heißt es in dem Pressebericht des Fahrzeugherstellers. Geeinigt wurde sich über ein Leasing-Modell von zehn Nikola Tre BEV.

Ring Power regelt Verkauf, Reparaturen, Wartung und Energieinfrastruktur

Abgewickelt wird das Leasing-Modell über Ring Power. Das US-amerikanische Unternehmen, das Schwermaschinen anbietet, wird den Verkauf, anstehende Reparaturen, die Wartung sowie die nötige Infrastruktur für die geleasten Fahrzeuge organisieren, wird in dem Bericht erklärt. "Es wird erwartet, dass dies eine echte schlüsselfertige Lösung sein wird, mit dem Ziel für Tri-Eagle, einen emissionsfreien Transport mit erstklassigem Händlersupport zu realisieren.", erklärt Pablo Koziner, Präsident von Nikola Energy and Commercial. Die ersten Auslieferungen der Fahrzeuge sind für das Jahr 2022 vorgesehen.

Tri-Eagle will einen Beitrag zum Umweltschutz leisten

"Bei Tri-Eagle wollen wir die Umgebung, in der wir arbeiten, so verlassen, wie wir sie vorgefunden haben - oder besser. Die Partnerschaft mit Ring Power und Nikola ist ein natürlicher nächster Schritt für uns, da sie unser Engagement für Innovation und Umweltschutz weiter vorantreibt.", erklärt der Chief Executive Officer des Getränkelieferanten, Tripp Transou. Man sei erfreut darüber, eines der ersten Getränkevertriebsunternehmen in den Vereinigten Staaten zu sein, welches mit der Elektrifizierung seiner Flotte begonnen hat. Und auch der Präsident der Ring Power Corporation, David Alban, zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit mit Nikola und Tri-Eagle. "Der erste Auftrag von Tri-Eagle für batterieelektrische Lkw ist ein Beweis für die Bereitschaft des Unternehmens, mit Nikola und Ring Power zusammenzuarbeiten, um seine Flotte um emissionsfreie Fahrzeuge zu erweitern.", so Alban.

E. Schmal/Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julio Ricco / Shutterstock.com, Nikola