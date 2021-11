Verkauf von Tesla-Aktien: Elon Musk lässt auf Twitter abstimmen

"In letzter Zeit wird viel über nicht realisierte Gewinne als Mittel zur Steuervermeidung gesprochen", schrieb Musk am Samstag auf Twitter. "Daher schlage ich vor, 10 Prozent meiner Tesla -Aktien zu verkaufen." Er werde sich an das Ergebnis halten, versprach der Multimilliardär weiter.

I will abide by the results of this poll, whichever way it goes

Wie er erklärte, beziehe er weder ein Bargehalt noch Boni, weshalb der Verkauf von Tesla-Aktien die einzige Möglichkeit für ihn sei, steuerpflichtig zu werden.

Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock, thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock.