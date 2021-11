McAfee-Aktie profitiert: McAfee will sich wohl verkaufen

Aktien in diesem Artikel McAfee EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Der Deal mit Finanzinvestoren wie Advent und Permira, der McAfee mit rund 25 US-Dollar je Aktie bewerten würde, könnte bereits am Montag bekannt gegeben werde, schrieb das "Wall Street Journal" am Freitagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die McAfee-Aktien waren daraufhin am Freitag im späten US-Handel um rund ein Fünftel auf 25,46 US-Dollar nach oben geschossen.

/mis

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere News zum Thema McAfee Antiviren-Pionier McAfee tot in spanischem Gefängnis gefunden

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, michelmond / Shutterstock.com