Covestro-Aktie profitiert: Covestro erhöht Ergebnisprognose zum dritten Mal

Das operative Ergebnis werde auf 3,0 bis 3,2 Milliarden Euro steigen statt wie im Sommer angekündigt auf 2,7 bis 3,1 Milliarden Euro, teilte der Werkstoffhersteller in Leverkusen mit.

Im dritten Quartal übertraf Covestro die Erwartungen. Angetrieben vor allem von stark erhöhten Verkaufspreisen (plus 44 Prozent) kletterte der Umsatz um 56 Prozent auf 4,3 Millarden Euro. Während eingeschränkte Produktverfügbarkeiten das Wachstumspotenzial beschränkten, konnten die erhöhten Rohstoffpreise mithilfe der Preissteigerungen mehr als kompensiert werden. Das EBITDA schoss um 89 Prozent auf 862 Millionen Euro in die Höhe. Netto verdiente Covestro 472 Millionen Euro - mehr als das Doppelte des Vorjahres (179) Millionen Euro.

Analysten hatten nach einem von Vara Research zusammengestellten Konsens mit 854 Millionen Euro EBITDA, einem Nettoergebnis von 445 Millionen Euro und einem Umsatz von 3,93 Milliarden Euro gerechnet.

"Wir konnten die Dynamik des ersten Halbjahres voll in das dritte Quartal mitnehmen und haben dabei vom anhaltend hohen Preisniveau profitiert", erklärte Vorstandschef Markus Steilemann.

Covestro-Aktie profitiert von höherem Gewinnausblick

Die Aktien von Covestro haben am Montag positiv auf einen angehobenen Gewinnausblick reagiert. Der Kurs lag im frühen XETRA-Handel zeitweise um 1,61 Prozent höher bei 55,38 Euro.

Händler äußerten sich aber enttäuscht vom Free-Cashflow-Ausblick, auf den Konzernchef Markus Steilemann "wegen einer bewertungsbedingt höheren Mittelbindung im Betriebskapital" in diesem Jahr nun etwas vorsichtiger blickt. Jefferies-Analyst Chris Counihan rechnete in einer am Montag vorliegenden ersten Schnelleinschätzung auch mit einer eher verhaltenen Kursreaktion. Er sah den operativen Gewinn im dritten Quartal hinter seinen eigenen Erwartungen.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Covestro