RWE baut zwei neue Solarparks in Spanien - RWE-Aktie mit leichten Gewinnen

Wie der DAX -Konzern mitgeteilt hat, sollen zwei Solarparks in der Provinz Guadalajara, rund 50 Kilometer nordöstlich von Madrid, errichtet werden.

Die Gesamtkapazität der beiden Anlagen von 88 Megawatt reiche aus, um den Jahresbedarf von etwa 61.000 spanischen Haushalten zu decken, so RWE. Die Inbetriebnahme wird für Sommer 2022 angepeilt.

RWE betreibt in Spanien bereits Onshore-Windparks mit einer Gesamtleistung von mehr als 440 Megawatt sowie kleinere Wasserkraftwerke und die Freiflächen-Solaranlage Alarcos. Zudem ist der Konzern an einer Photovoltaikanlage in der Provinz Toledo und an dem solarthermischen Kraftwerk Andasol 3 beteiligt.

Die RWE-Aktie kostet via XETRA mit 32,82 Euro zeitweise 0,06 Prozent mehr.

