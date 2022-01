Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte auch die neue Handelswoche mit Abschlägen beginnen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der Nikkei in Japan zeigt sich 0,10 Prozent fester bei 27.549,12 Punkten. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,06 Prozent auf 3.520,47 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,91 Prozent auf 24.738,11 Einheiten abgibt. (7.15 Uhr MEZ)

3. Commerzbank-Aktie: Polnische Kredite belasten - Trotzdem Nettogewinn für 2021 erwartet

Die Commerzbank stellt sich wegen der Unsicherheit rund um Fremdwährungskredite in Polen auf eine weitere Belastung ein. Zur Nachricht

4. Finanzinvestoren bieten wohl 9 Milliarden US-Dollar für US-Handelskette Kohl's

Eine Gruppe von Finanzinvestorengruppe will einem Medienbericht zufolge die US-Handelskette Kohl's Corp übernehmen. Zur Nachricht

5. TUI sieht Umsatz und EBIT im laufenden Geschäftsjahr deutlich steigen

Der von der Corona-Krise gebeutelte Touristikkonzern TUI sieht sich bei seiner angekündigten Stabilisierung auf Kurs. Zur Nachricht

6. Infineon sieht 2023 Ende der Chipkrise

Der Halbleiterhersteller Infineon rechnet spätestens im kommenden Jahr mit einem Ende der Chipkrise in der Autoindustrie. Zur Nachricht

7. Lufthansa könnte wohl um 40-Prozent-Anteil an ITA Airways buhlen

Die Lufthansa könnte sich einem Pressebericht zufolge um eine 40-prozentige Beteiligung an der Alitalia-Nachfolgegesellschaft ITA Airways bemühen. Zur Nachricht

8. Hedgefonds Trian Partners will anscheinend mit Unilever-Beteiligung Druck machen

Der aktivistische Hedgefonds Trian Partners hat sich einem Pressebericht zufolge am Konsumgüterkonzern Unilever beteiligt. Zur Nachricht

9. Telekom-, Vodafone-Aktien & Co.: Bundesnetzagentur erwägt Verzicht auf Mobilfunk-Auktion

Bei der Vergabe von Mobilfunk-Rechten deutet sich ein Verzicht auf milliardenschwere Auktionseinnahmen für den Staat an. Zur Nachricht

10. Euro etwas schwächer

Der Euro ist am Montag etwas schwächer in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1320 US-Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende.

