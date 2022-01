DAX eröffnet tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bitcoin nach Talfahrt bei 35.000 US-Dollar -- Infineon sieht 2023 Ende der Chipkrise -- Evergrande, Lufthansa, Commerzbank, TUI im Fokus

Am heutigen Montag beraten Bund und Ländern außerdem über das weitere Vorgehen der Corona-Politik.

Auch in dieser Woche treibt das Thema Zinsen den Anlegern Sorgenfalte auf die Stirn. Am Mittwoch lädt dann die US-Notenbank zu einer Pressekonferenz, auf der Fed-Chef Jerome Powell Signale für das Tempo der Leitzinserhöhungen geben soll.

Anleger in Deutschland zeigen sich im Montagshandel vorsichtig.

Die Zinsängste, die am Freitag vor allem US-Techwerte ins Minus gedrückt haben, schwappen auch an die europäischen Börsen über. Darüber hinaus dürfte die Fed-Sitzung am Mittwoch das Hauptthema am Markt sein. Eine erste Zinserhöhung könnte bereits im März umgesetzt werden, so die Markterwartungen.

Die europäischen Aktienmärkte bewegen sich am Montag mit Abgaben.

Die Anleger in den USA haben am Freitag signifikante Verkäufe getätigt.

Der Dow Jones konnte am letzten Handelstag zeitweise zulegen, fiel aber zum Handelsschluss deutlich zurück und verlor 1,30 Prozent auf 34.265,37 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich erheblich schwächer und brach um 2,72 Prozent auf 13.768,92 Zähler ein.

Die Talfahrt der vergangenen Tage hat sich am Freitag an der Wall Street fortgesetzt. Damit endete eine tiefrote Börsenwoche geprägt von Zinsängsten und geopolitischen Spannungen. Wie schon an den Vortagen hatten leichte Erholungsansätze keinen Bestand, wieder schlossen die Indizes auf Tagestief. Im Handel verwies man auch auf die Baisse bei Netflix.

Je näher die US-Notenbanksitzung in der kommenden Woche rücke, desto mehr steige die Nervosität, hieß es im Handel. Gedrückt wurde die Stimmung unverändert von der Verunsicherung über Tempo und Ausmaß der anstehenden Zinserhöhungen. Hinweise erhofften sich Investoren von der anstehenden Fed-Sitzung. Doch wurde im Handel auch auf die wachsenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen im Konflikt um die Ukraine hingewiesen, die Anleger aus risikoreichen Anlagen wie Aktien getrieben hätten. "Das geopolitische Risiko spielt eine Rolle, die Neubewertung der Geldpolitik spielt eine Rolle und die Inflation im Sinne des Kostendrucks. Nimmt man all diese Faktoren zusammen, so ergibt sich eine ziemliche Veränderung", erläuterte Fondsverwalterin Georgina Taylor von Invesco. Ihr klares Fazit: "Die Risikoprämie für Aktien muss steigen".

Die Citigroup verwies indes auf die im Januar deutlich gesunkenen Aufwärtsrevisionen der Ergebniserwartungen bei den Unternehmen. "Der Höhepunkt der Revisionsdynamik könnte ein Katalysator für die Marktschwäche sein", urteilten die Analysten.

Im Technologiesektor knickten Netflix um 21,8 Prozent ein - belastet von einer enttäuschenden Prognose zum Neukundenwachstum. Die Viertquartalszahlen fielen zum Teil besser als erwartet aus, interessierten aber nicht.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken