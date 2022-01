Klagen gegen Kim Kardashian und Floyd Mayweather Jr. aufgrund von Krypto-Scam

• Eine Gruppe von Anlegern haben Floyd Mayweather Jr., Kim Kardashian und die Personen hinter dem Krypto-Token EthereumMax verklagt• Prominente sollen für die Kryptowährung Werbung gemacht haben• Kläger werfen den Beklagten Pump-and-Dump-Betrug vor

Eine Gruppe von Anlegern aus New York hat Ex-Boxer Floyd Mayweather Jr. und Reality-TV-Star Kim Kardashian vor einem kalifornischen Bezirksgericht verklagt. Der Klage vorausgegangen ist eine vermutlich bezahlte Kooperation der beiden Influencer mit dem Krypto-Token EthereumMax. Für diesen sollen Mayweather Jr. und Kardashian Werbung gemacht haben. Die Kläger hätten daraufhin in die Kryptowährung investiert und dabei viel Geld verloren.

Kim Kardashian konnte mit Krypto-Werbung erhebliche Reichweite generieren

Kardashian hatte den EthereumMax-Token auf ihrer Instagram-Plattform im Juni präsentiert. In der Story schrieb die Influencerin, dass sie die Kryptowährung selbst von Freunden empfohlen bekommen habe. Dass diese Werbung einen erheblichen Einfluss hatte, zeigt eine Umfrage des Marktforschungsunternehmen Morning Consult, die mit 2.200 Erwachsenen in den USA durchgeführt wurde. Hiernach sollen drei von zehn Krypto-Besitzern den EthereumMax-Post von Kardashian gesehen haben. "Beachtliche 19 Prozent der Befragten, die angaben, von dem Post gehört zu haben, investierten daraufhin in EthereumMax", so Charlotte Principato, Finanzdienstleistungsanalystin bei Morning Consult, in einer Pressemitteilung zur Umfrage. Der Vorsitzende der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich, Charles Randell, hatte Kardashian für ihre Finanzwerbung bereits im Vorfeld kritisiert. Wöährend eines Vortrags im Rahmen des Cambridge International Symposium on Economic Crime bezeichnete er den Post der Influencerin als "Finanzwerbung mit der wahrscheinlich größten Einzelreichweite in der Geschichte".

Vorwurf des Pump-and-Dump-Betrugs

Auch gegen Floyd Mayweather Jr. wurden ähnliche Vorwürfe laut. Er hatte den Krypto-Token EthereumMax bei einem Boxkampf mit dem YouTuber Logan Paul beworben, in diesem Rahmen trug Mayweather Jr. ein T-Shirt mit dem EthereumMax-Logo.

Neben Kardashian und Mayweather Jr. hat die Gruppe von Anlegern auch die Personen hinter dem Krypto-Token EthereumMax verklagt. Laut CoinMarketCap stieg der Wert der Kryptowährung zwischen dem 16. und 29 Mai 2021 um 1.000 Prozent an. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 72% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - In der darauffolgenden Woche war der schnelle Wertanstieg des Krypto-Tokens allerdings schon wieder vorbei, bis dieser im Juni wieder für kurze Zeit Fahrt aufnahm, um dann bis unter seinen Ausgangswert abzustürzen.

Die Kläger werfen den Beklagten sogenannten Pump-and-Dump-Betrug vor. Laut Blocktrainer wird hierbei der Kurs einer Kryptowährung durch übertriebene und irreführende Angaben künstlich aufgebläht. Die Betrüger können dann von dieser Preisinflation profitieren, indem sie ihre zuvor günstig erworbenen Coins zu einem hohen Preis verkaufen.

