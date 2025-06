Südkorea plant eine neue Bitcoin-Revolution!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Obwohl Südkorea als sehr liberales und demokratisches Land in Asien gilt, herrschten dort bis jetzt relativ restriktive Gesetze gegenüber Kryptowährungen. So sind bislang alle Bitcoin-Spot-ETFs und auch sonstige börsengehandelte Krypto-Fonds dort bislang verboten. Ähnlich wie in den Vereinigten Staaten von Amerika waren Kryptowährungen jedoch auch in Südkorea ein zentrales Thema im Präsidentschaftswahlkampf. Dieser fand in den letzten Wochen statt und endete mit einem Sieg für den neuen Präsidenten Lee Jae‑myung der Demokratischen Partei Südkoreas. Da Lee als starker Krypto-Befürworter gilt, könnte Südkorea nun zu einer der führenden Bitcoin-Nationen werden.

Das sind die Krypto-Pläne der südkoreanischen Regierung

Der neue Präsident Lee hat bereits im vergangenen Wahlkampf stark dafür geworben, dass Bitcoin-Spot-ETFs und andere börsengehandelte Krypto-Fonds bald eine Zulassung seitens der Financial Services Commission (FSC) erhalten. Diese ist praktisch das Pendant zur US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC. Damit möchte Präsident Lee sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern den Zugang zu Bitcoin-Investments erleichtern.

Zusätzlich soll ein Stablecoin eingeführt werden, der auf der südkoreanischen Währung Won basiert. Des Weiteren möchte die südkoreanische Regierung dafür sorgen, dass die Gebühren an Krypto-Börsen für Privatanleger niedriger werden. Die Umsetzung dieser Pläne könnte Südkorea zu einer der führenden Krypto-Nationen machen.

JUST IN: South Korea plans to approve Bitcoin and crypto ETFs in the second half of 2025. pic.twitter.com/2w3PFSZZr9 — Whale Insider (@WhaleInsider) June 20, 2025

Südkorea gehört nach China zu den bedeutendsten und größten Volkswirtschaften in Asien. Eine breite Bitcoin- und Krypto-Akzeptanz und Förderung der südkoreanischen Regierung könnte also ein weiterer Meilenstein für die künftige Entwicklung von Bitcoin zu einem weltweit begehrten und bedeutenden Asset sein. Immer mehr Staaten scheinen das Potenzial von Bitcoin zu erkennen und wollen es für sich nutzen.

Da diese Entwicklung jedoch erst am Anfang steht, lässt sich daraus noch nicht ableiten, wie kurstreibend diese politischen Maßnahmen allgemein für den Kryptomarkt sein werden. Sie werden jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit bullish auf Bitcoin wirken und könnten dabei helfen, den Kurs der digitalen Leitwährung auf das von vielen Analysten festgesetzte Kursziel von 150.000 US-Dollar bis Ende des Jahres zu hieven.

BTC Bull Token steht kurz vor der Markteinführung

Der BTC Bull Token ($BTCBULL) ist ein neuer Coin, der von einem erfahrenen Entwicklerteam als Bitcoin Meme Coin entworfen wurde. Als solcher weist er eine enge Anbindung an die Kursentwicklung von Bitcoin auf und hat hervorragende Chancen auf eine mögliche Kursexplosion nach dem Handelsstart an den Börsen.

Der BTC Bull Token ($BTCBULL) ist ein neuer Coin, der von einem erfahrenen Entwicklerteam als Bitcoin Meme Coin entworfen wurde. Als solcher weist er eine enge Anbindung an die Kursentwicklung von Bitcoin auf und hat hervorragende Chancen auf eine mögliche Kursexplosion nach dem Handelsstart an den Börsen.

