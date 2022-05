Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Mit einem starken Wochenstart dürfte der Abwärtstrend im DAX weiter ins Wanken geraten: Der deutsche Leitindex wird vorbörslichen um 1,33 Prozent höher bei 14.168 Punkten erwartet.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart gemischte Vorzeichen. In Tokio steigt der Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,65 Prozent auf 26.913 Punkte. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit um 0,13 Prozent auf 3.143 Einheiten. In Hongkong erleidet der Hang Seng derweil deutliche Verluste von 1,52 Prozent und steht bei 20.402 Zählern.

3. Siemens Energy plant Börsenabschied von Siemens Gamesa

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy greift nach der kompletten Kontrolle bei seiner spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa (SGRE). Zur Nachricht

4. LEONI will Kapitalmarkt anzapfen

Der seit langem in Schwierigkeiten steckende Autozulieferer LEONI sucht gemeinsam mit seinen Gläubigern nach Wegen zur Beschaffung von etwa 50 Millionen Euro. Zur Nachricht

5. RWE-Chef rechnet mit sinkenden Gaslieferungen aus Russland

Der Vorstandschef des Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, geht davon aus, dass Russland die Gaslieferungen nach Europa allmählich verringert. Zur Nachricht

6. Lufthansa wird voraussichtlich für Alitalia-Nachfolgerin bieten

Erweitert der Lufthansa-Konzern sein Einflussgebiet nach Süden? Zum Verkauf steht eine Beteiligung an der Alitalia-Nachfolgerin Ita, für die der italienische Staat als alleiniger Eigentümer bis einschließlich Montag (23. Mai) konkrete Angebote erwartet. Zur Nachricht

7. Airbus erhofft sich durch Aufrüstung Westeuropas Marge zu steigern

Airbus rechnet sich Chancen aus, die Profitabilität der Sparte Verteidigung & Raumfahrt aufgrund der Aufrüstung in der EU infolge des Ukraine-Kriegs deutlich zu steigern. Zur Nachricht

8. Broadcom möchte offenbar VMware übernehmen

Der Chipkonzern Broadcom erwägt laut Insidern den Ausbau des Software-Geschäfts mit einer Milliardenübernahme. Broadcom und der Softwareanbieter für Cloudcomputing und die Virtualisierung von Rechenzentren VMware sprechen über einen solchen Schritt. Zur Nachricht

9. Ölpreise mit leichten Aufschlägen

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 113,43 US-Dollar. Das waren 88 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 69 Cent auf 110,97 Dollar.

10. Euro bei knapp 1,06 US-Dollar

Der Euro ist mit leichten Kursgewinnen in die Woche gestartet. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0590 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0577 Dollar festgesetzt.

