Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen uneins -- Siemens Gamesa vor Dekotierung -- LEONI will Kapitalmarkt anzapfen -- Aufrüstung: Airbus erhofft sich Margensteigerung

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag in Grün.

Der DAX eröffnete die Sitzung höher und kletterte anschließend weiter ins Plus. Am Nachmittag wurden die Zuschläge jedoch stetig kleiner. Letztlich verließ er den Hanel mit einem Zuschlag von 0,72 Prozent bei 13.981,91 Zählern. Der TecDAX bewegte sich ebenfalls klar in der Gewinnzone, nachdem er mit bereits fester gestartet war. Sein Schlussstand: 3.073,26 Punkte (+0,9 Prozent).

Zum Start in die neue Handelswoche werden beim DAX steigende Kurse erwartet. Damit würde der seit Anfang Januar vorherrschende Abwärtstrend weiter ins Wanken geraten. Die Commerzbank erwartet eine Stabilisierung, nachdem auch in den USA die Indizes vor dem Wochenende kaum verändert geschlossen hatten. Ein Bärenmarkt sei in den USA zunächst abgewendet, die Anleger würden jedoch vorsichtig bleiben angesichts von Inflationsdruck inmitten strafferer Geldpolitik der Notenbanken, so die Experten.

Konjunktursteitig dürfte am Vormittag der ifo-Geschäftsklimaindex im Vordergrund stehen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken