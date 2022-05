DAX geht unter zurückeroberter 14.000er-Marke ins Wochenende

Der DAX begann die Sitzung 0,62 Prozent höher bei 13.968,23 Punkten. Danach ging es im Tageshoch auf bis zu 14.161,32 Zähler nach Norden, womit der deutsche Leitindex kurzzeitig gar auch die psychologisch-wichtige 14.100er-Marke übersprang. Zum Ertönen der Schlussglocke blieb noch ein Plus von 0,72 Prozent auf 13.981,91 Punkte.Konjunkturhilfen Chinas lieferten am Freitag auch dem deutschen Aktienmarkt Rückenwind. China will mit der Senkung eines wichtigen Zinssatzes für langfristige Kredite die Abschwächung der Konjunktur mildern, das schob bereits in Fernost die Kurse an.

Bedenken bleiben bestehen

"Die globalen Aktienmärkte gaben zuletzt am Donnerstag angesichts von Bedenken darüber nach, wie stark eine erhöhte Inflation und eine restriktivere Geldpolitik das Wirtschaftswachstum negativ beeinflussen könnten", schrieben am Freitagmorgen die Experten der Credit Suisse. Sie verlieren aber nicht den Glauben, dass eine solide Nachfrage "es der US-Notenbank ermöglichen sollte, die Geldpolitik zu normalisieren, ohne die Wirtschaft entgleisen zu lassen".

Zwar seien bei vielen Indizes immer wieder Zwischenerholungen zu beobachten, so Analyst Markus Reinwand von der Landesbank Helaba. Es sei den Börsenbarometern bislang aber nicht gelungen, die seit den Höchstständen vom Jahresanfang etablierten Abwärtstrends zu durchbrechen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com