Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen mit deutlichen Gewinnen -- VW beginnt E-Auto-Serienproduktion in Emden -- thyssenkrupp bindet CEO Merz für fünf weitere Jahre -- Bayer im Fokus

Am Donnerstag ging es an den US-Börsen volatil zu.

Der Dow Jones begann den Tag deutlich tiefer. Zeitweise konnte er seine Verluste bis auf Vortagesniveau aufholen - die Aufwärtsbewegung erwies sich jedoch nicht als nachhaltig. Schlussendlich gab der US-amerikanische Leitindex 0,75 Prozent auf 31.253,13 Zähler nach. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls im Minus. Nachdem er kurzzeitig weit im Plus tendierte, fiel auch er wieder zurück. Er beendete die Sitzung 0,26 Prozent schwächer bei 11.388,50 Punkten.

Nach dem Kursrutsch an der Wall Street zur Wochenmitte kam die Wall Street am Donnerstag nicht zur Ruhe. Am Markt bleiben die Sorgen bestehen, dass die Preissteigerungen die Unternehmen zunehmend belasten. "Der Ausverkauf war breit gestreut und angetrieben von den enttäuschenden Ergebnissen der US-Einzelhändler, was bei Investoren die Angst vor einer Rezession schürte", zitiert dpa-AFX Credit Suisse-Analyst Jack Siu. "Nun muss sich zeigen, wie stark das Ausmaß einer potenziellen Konjunkturverlangsamung in den USA tatsächlich ist", so Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect laut dpa-AFX. "Sollte sich eine Verlangsamung in den USA abzeichnen, könnten die US-Aktienmärkte in den kommenden Tagen an Kursverfallsdynamik gewinnen."

Daneben enttäuschten am Donnerstag auch Konjunkturdaten: So hat sich der Philly-Fed-Index im Mai überraschend deutlich eingetrübt, während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe höher als erwartet ausfielen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken