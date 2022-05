Krypto-Crash: Mark Cuban sieht Parallelen zwischen Kryptowährungen und Dotcom-Blase

• Kryptomarkt im Abwärtstrend• Mark Cuban vergleicht Kryptowährungen mit Dotcom-Blase• Starinvestor sieht großes Potenzial bei Smart Contracts

Der Bitcoin, die weltweit beliebteste Kryptowährung, hat seit seinem Peak im November mehr als die Hälfte seines Wertes eingebüßt. Und wie "MarketWatch" unter Berufung auf Daten von Dune Analytics berichtet, scheint auch der Enthusiasmus rund um NFTs inzwischen deutlich nachzulassen.

Nicht zum ersten Mal zieht Mark Cuban, der vielen als "Shark Tank"-Investor bekannt ist - dem amerikanischen Pendant zu "Die Höhle der Löwen" - Parallelen zur Dotcom-Blase, die im Jahr 2000 geplatzt ist: "Krypto macht die gleiche Flaute durch, die das Internet erlebt hat ", schrieb der 63-Jährige jüngst in einem Tweet. "Nach der anfänglichen Welle aufregender Apps, NFTs, DeFi, P2E, kam eine Phase der Nachahmung, in der Chains, die Entwicklungen der Anwendungen auf ihre eigenen Chains subventionierten", twitterte er weiter.

What we have not seen is the use of Smart Contracts to improve business productivity and profitability. That will have to be the next driver. When business can use Smart Contracts to gain a competitive advantage, they will. The chains that realize this will survive.