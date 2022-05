Absturz bei Bitcoin & Co: Diese Krypto-Milliardäre mussten bei dem Crash die heftigsten Verluste einstecken

• Krypto-Absturz hat auch Superreiche schwer getroffen• Krypto-Milliardäre verlieren beträchtlichen Teil ihres Vermögens• CEOs von Krypto-Börsen besonder schwer getroffen

Kryptobörsen-Mogule finden ihr Vermögen halbiert vor

Die derzeitige Krise, die den Kryptomarkt und viele Anleger beutelt, verschont selbstredend auch die reichsten Krypto-Investoren nicht. Im Gegenteil, bei ihnen sind die Verluste aufgrund der hohen Volumina der Krypto-Vermögen am heftigsten. Die massiven Kurseinbrüche bei Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum haben dazu geführt, dass einige Milliardäre, die einen großen Teil ihrer Assets in Krypto investiert haben, nun dabei zusehen müssen, wie sich substanzielle Teile ihres Vermögens einfach in Luft auflösen.

So hat sich laut den Daten des "Bloomberg Billionaires Index" beispielsweise das Vermögen des FTX-CEOs Sam Bankman-Fried seit Ende März halbiert und liegt nun noch bei etwa 11,3 Milliarden US-Dollar. Ähnlich schwer von der Krise getroffen wurden die Winklevoss-Zwillinge Tyler und Cameron, Mitgründer der Krypto-Börse Gemini. Die Brüder mussten einen Verlust von 2,2 Milliarden US-Dollar hinnehmen, was etwa 40 Prozent ihres Vermögens entspricht.

Andere Krypto-Milliardäre erlitten sogar noch schwerere Verluste

Besonders hart wurde auch die Kryptobörse Coinbase getroffen: Aktien des Unternehmens sind zuletzt massiv eingebrochen, worunter vor allem das Vermögen des Coinbase-Gründers Brian Armstrong stark gelitten hat. "Bloomberg" zufolge wurde dessen Nettovermögen von 13,7 Milliarden US-Dollar im November auf nun 2,2 Milliarden US-Dollar reduziert.

Ähnlich schwere Verluste musste der in der Krypto-Welt bekannte Investor Mike Novogratz einstecken, sein Vermögen schrumpfte von 8,5 Milliarden US-Dollar auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Der CEO von Galaxy Digital hatte in der Vergangenheit immer sehr stark auf den Stablecoin TerraUSD gesetzt. Diese Kryptowährung, deren Wert auf einen US-Dollar festgesetzt sein sollte, stürzte erst kürzlich auf 30 Cent ab. Die Schwester-Kryptowährung LUNA fiel noch heftiger, ganze 97 Prozent des Werts gingen verloren. Am Ende der Talfahrt war die Währung nur noch 1 Cent wert.

Am katastrophalsten hat es jedoch wahrscheinlich Changpeng Zhao erwischt, den CEO der Kryptobörse Binance. Erst vor kurzem thronte dessen Vermögen noch mit einem Wert von 96 Milliarden US-Dollar über denen von Armstrong und Novogratz. Am letzten Mittwoch jedoch wurde sein Vermögen dem "Handelsblatt" zufolge auf gerade einmal noch 11,6 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Dim Dimich / Shutterstock.com