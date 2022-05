Goldpreis: 200-Tage-Linie zurückerobert

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Dies bescherte Goldpreis ein Anstieg über die langfristige 200-Tage-Linie und dem weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares den ersten Zufluss seit mehr als einem Monat. Am gestrigen Donnerstag erhöhte sich dessen gehaltene Goldmenge nämlich von 1.049,21 auf 1.056,18 Tonnen recht deutlich. Nachdem der Konjunkturausblick der Philadelphia Fed stark enttäuscht hat, sorgen sich die Investoren verstärkt um die Robustheit der US-Wirtschaft. Bedingt durch die hohe Inflation droht weiterhin die Gefahr einer Stagflation. In Kürze erfahren die Marktakteure, wie sich im April die deutschen Produzentenpreise entwickelt haben. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese um 31,5 Prozent p.a. (März: 30,9 Prozent) erhöht haben. Zur Erinnerung: Während Stagflationsphasen wird Gold häufig als "sicherer Hafen" interpretiert und deshalb verstärkt angesteuert.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 0,50 auf 1.841,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Vor dem Wochenende schwächer

Wachsende Konjunktursorgen haben den fossilen Energieträger vor dem Wochenende belastet und die Diskussionen über die aktuell angespannte Angebotslage abflauen lassen. Pessimistische Töne kamen zuletzt auch vom IWF, der die Gefahr einer weltweiten Rezession sieht. Wie freitags gewohnt, wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 01,36 auf 110,85 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,47 auf 111,57 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pics-xl / Shutterstock.com, Vitaly Korovin / Shutterstock.com