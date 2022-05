10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

In Tokio legt der Nikkei zeitweise um 1,37 Prozent auf 26.764,97 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite derweil ein Plus von 1,36 Prozent auf 3,139.13 Zähler. In Hongkong gewinnt der Hang Seng daneben 2,21 Prozent auf 20.566,35 Indexpunkte.

3. Bayer-Aktie zieht nachbörslich an: Fitch bestätigt BBB+-Rating

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätseinstufung der Bayer AG bestätigt. Zur Nachricht

4. VW-Aktie: Volkswagen beginnt mit E-Auto-Serienproduktion in Emden - Bauer will VW in Zivilprozess zu mehr Klimaschutz zwingen

Nach rund zwei Jahren Umbauphase soll im Volkswagen-Werk in Emden am Freitag (12.00 Uhr) die Serienfertigung des ersten Elektro-Modells beginnen. Zur Nachricht

5. thyssenkrupp-Aktie: thyssenkrupp bindet CEO Martina Merz für fünf weitere Jahre

Die thyssenkrupp AG bindet ihre Vorstandschefin Martina Merz für fünf weitere Jahre. Zur Nachricht

6. Abschwächung der Konjunktur mildern: China senkt wichtigen Zinssatz für Immobiliendarlehen

China will mit der Senkung eines wichtigen Zinssatzes für langfristige Kredite die aktuelle Abschwächung der Konjunktur mildern. Zur Nachricht

7. IW-Institut: Erholung deutscher Wirtschaft erst Ende 2022 erwartet

Nach Gegenwind durch die Virus-Krise und den Ukraine-Krieg rechnet das IW Institut für die deutsche Wirtschaft erst Ende des Jahres oder spätestens 2023 mit Erholung. Zur Nachricht

8. Zurich Insurance-Aktie: Zurich Insurance Group steigt aus russischem Markt aus

Die Zurich Insurance Group verkauft ihr Geschäft in Russland und steigt aus dem Markt aus. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 111,57 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,36 Dollar auf 110,85 Dollar.

10. Euro leicht unter Druck

Der Euro ist am Freitag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0573 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend zeitweise knapp über 1,06 Dollar gestiegen war.

