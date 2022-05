EZB-Chefin Lagarde deutet erste Zinsanhebung im Juli an

Ein Ende der Netto-Wertpapierkäufe sei "sehr früh" im dritten Quartal zu erwarten, schrieb EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Montag in einem Beitrag auf der Internetseite der Notenbank. Dies würde eine erste Zinsanhebung im Juli ermöglichen, so die Französin. Aus heutiger Sicht könnten die Leitzinsen Ende des dritten Quartals den negativen Bereich verlassen.

Zurzeit beträgt der Einlagensatz der Notenbank, der für Bankeneinlagen bei der Notenbank gilt, minus 0,5 Prozent. Der Hauptrefinanzierungszins, der lange Zeit als der entscheidende Leitzins galt, in den vergangenen Jahren in der Bedeutung aber vom Einlagensatz verdrängt wurde, liegt auf der Nulllinie.

Lagarde begründete die Aussicht auf steigende Zinsen vor allem mit der hohen Inflation. Diese war im Euroraum zuletzt auf ein Rekordhoch von 7,4 Prozent gestiegen. Weitere Zinsanhebungen hingen von Inflationsausblick ab: Wenn sich die Inflation mittelfristig bei zwei Prozent stabilisiere, sei eine schrittweise weitere Zinserhöhungen bis auf ein "neutrales Niveau" angebracht, erklärte Lagarde. "Das Tempo und das Gesamtausmaß der Anpassung können jedoch nicht im Voraus bestimmt werden."

Der von Lagarde angesprochene "neutrale Zins" ist nicht messbar. Er unterliegt Schwankungen und wird von Ökonomen unterschiedlich geschätzt. Zuletzt wurde er weithin leicht im negativen Bereich gesehen. Zuzüglich des EZB-Inflationsziels von 2 Prozent läge der neutrale Zins dann bei 1,50 Prozent. Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB beträgt seit längerer Zeit 0 Prozent.

Lagarde trat in ihrem Blog-Post Überlegungen entgegen, die EZB-Bilanz zur Anpassung der Geldpolitik einzusetzen. "Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es verfrüht zu diskutieren, wie die Bilanzpolitik der EZB - insbesondere die Reinvestition der fällig werdenden Bestände an Anleihen, die im Rahmen der Programme PEPP und APP erworbenen wurden - mit dem Prozess der Zinsnormalisierung zusammenwirken wird", schrieb sie.

Bis auf Weiteres würden die Leitzinsen als das "marginale Instrument" zur Anpassung des geldpolitischen Kurses dienen. "Künftige Bilanzentscheidungen müssen sowohl mit den sich entwickelnden mittelfristigen Inflationsaussichten als auch mit unserem Versprechen, die Transmission der Politik zu gewährleisten, in Einklang stehen - zumal wir mit der flexiblen Wiederanlage des PEPP-Portfolios ein Instrument zur Verfügung gestellt haben, um Fragmentierungsrisiken zu mindern", argumentierte Lagarde.

Falls erforderlich, könne die EZB neue Instrumente entwickeln und einsetzen, um die geldpolitische Transmission zu gewährleisten, während sie sich auf dem Weg der politischen Normalisierung befinde, ergänzte Lagarde.

FRANKFURT (dpa-AFX/Dow Jones)

Bildquellen: Albert H. Teich / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images