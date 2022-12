Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte die letzte Handelswoche des Jahres über 14.000 Punkte eröffnen.

2. Börsen in Fernost steigen an

Die wichtigsten Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag in Grün.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei schlussendlich 0,16 Prozent auf 26.447,87 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zeitweise 1,01 Prozent auf 3.096,67 Zähler (7.50 Uhr MEZ). In Hongkong wird am Dienstag nicht gehandelt, daher verharrt der Hang Seng auf seinem Schlussstand vom Freitag von minus 0,44 Prozent bei 19.593,06 Punkten.

3. EnBW-Chef geht mittelfristig von sinkenden Energiepreisen aus

Der Chef des Energiekonzerns EnBW rechnet damit, dass die Energiepreise mittelfristig wieder sinken werden. Zur Nachricht

4. Roche-Aktie: FDA-Zulassung für Roches Lymphom-Behandlung Lunsumio

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat in den USA die Zulassung für sein Krebsmedikament Lunsumio erhalten. Zur Nachricht

5. Vodafone- und Deutsche Telekom-Aktien: Mobilfunk-Datenverbrauch steigt in Deutschland

Der Netzbetreiber Vodafone meldete für dieses Jahr ein Plus von 34 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Gigabyte und die Deutsche Telekom um mehr als 30 Prozent auf rund 2,4 Milliarden Gigabyte. Zur Nachricht

6. Commerzbank-Aktie: Commerzbank-Privatkundenvorstand für Verwahrentgelt für Notfälle im Werkzeugkasten

Commerzbank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler will das Instrument von Verwahrentgelten für Notfälle nicht ganz aus der Hand geben. Zur Nachricht

7. SpaceX: Im Iran laut Musk fast 100 Starlink-Internetzugänge freigeschaltet

Der Satelliten-Internetdienst Starlink kommt nach Angaben des Unternehmers Elon Musk bei der Bereitstellung seiner Anlagen im Iran voran. Zur Nachricht

8. Deutsche Rüstungsexporte steigen 2022 auf über acht Milliarden Euro

Die Bundesregierung hat in diesem Jahr Rüstungsexporte für mindestens 8,35 Milliarden Euro genehmigt. Das ist schon jetzt der zweithöchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik. Nur im vergangenen Jahr war die Zahl mit 9,35 Milliarden Euro noch höher. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 84,59 US-Dollar.

10. Darum legt der Eurokurs zu - US-Dollar-Schwäche sorgt für Auftrieb

Der Euro wurde am Morgen bei 1,0656 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

