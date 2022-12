Asiatische Börsen verbuchen Verluste -- Merck vereinbart Forschungskooperation mit Mersana Therapeutics

Zwischenzeitliche Gewinne musste der DAX am Donnerstag wieder abgeben. "Die Skepsis über den weiteren Konjunkturverlauf in Europa und das dünne Handelsvolumen lassen die Kursgewinne wieder dahinschmelzen", erklärte Marktexperte Andreas Lipkow laut dpa-AFX.

An den europäischen Märkten wurden am Donnerstag Verluste eingefahren.

Wie vorbörslich veröffentlichte Daten zeigen, ist die US-Wirtschaft im dritten Quartal mit einem Plus von 3,2 Prozent etwas stärker gewachsen als zuvor geschätzt. Daneben haben auch die Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung in der vergangenen Woche leicht zugelegt. Sie fielen mit 216.000 jedoch etwas schwächer aus, als prognostiziert worden war.

An der Wall Street ging es am Donnerstag abwärts.

An den wichtigsten Börsen in Fernost scheuen die Anleger am Freitag das Risiko und schicken Aktien abwärts.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,94 Prozent auf 26.258,07 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite stellenweise 0,29 Prozent auf 3.045,62 Zähler ab. In Hongkong sinkt der Hang Seng zwischenzeitlich um 0,63 Prozent auf 19.554,37 Einheiten.

Die asiatischen Börsen folgen den sehr schwachen Vorgaben aus Europa und den USA und tendieren am letzten Handelstag der Woche schwächer. Die Anleger fassten Aktien in dieser Woche nur mit spitzen Fingern an, eine kurze Erholungsbewegung findet damit ihr jähes Ende. Zu groß sind die Sorgen der Anleger vor weiteren energischen Zinsanhebungen, ebenfalls groß sind weiterhin die Rezessionssorgen. Somit droht eine Jahresendrally auch an den Börsen Asiens 2022 zu entfallen - dem trüben Börsenjahr in Asien könnte sogar nicht einmal ein Happy End vergönnt sein.

