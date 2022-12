Umbau im Twitter-Headquarter: Musk baut Twitter-Büros in Schlafzimmer um

Aktien in diesem Artikel Tesla 130,20 EUR

• Musk setzt weiter auf Büroarbeit• Twitter-HQ nun mit Schlafzimmern ausgestattet• Twitter gibt keine Stellungnahme ab

Twitter-Büros werden in Schlafzimmer umfunktioniert

Zwei anonyme Personen berichteten gegenüber Forbes, dass einige Büros und Konferenzräume im Twitter-Hauptquartier mit "ungemachten Matratzen, tristen Vorhängen und großen Telepräsenzmonitoren" ausgestattet seien, als sie am Montag, dem 5. Dezember, zur Arbeit kamen. Ein Zimmer habe sogar eine Pflanze, so der anonyme Twitter-Mitarbeiter gegenüber Forbes. Ein Foto, das Forbes exklusiv vorlag, zeigte das zum Schlafzimmer umgebaute Büro. Auf dem Foto war ein leuchtend orangefarbener Teppichboden, ein hölzerner Nachttisch und ein Doppelbett zu sehen, zudem standen noch eine Tischlampe und zwei Bürosessel im Zimmer. Wie viele solcher Zimmer es im Twitter-Hauptquartier wirklich gibt, ist unklar. Eine der anonymen Quellen berichtete gegenüber Forbes, dass es sich um vier bis acht Zimmer pro Etage handeln könne.

"Es ist ein weiteres unausgesprochenes Zeichen der Respektlosigkeit"

Eine weitere Quelle berichtet gegenüber Forbes, dass den Mitarbeitern der Umbau nicht angekündigt worden sei. Es wird vermutet, dass die Betten für die verbliebenen "Hardcore"-Mitarbeiter gedacht sind, damit sie in den Büros übernachten können. Dies sei ein weiteres unausgesprochenes Zeichen für Respektlosigkeit, da es darüber keine Diskussion gegeben habe, so die Aussage der anonymen Quelle.

Eine andere Quelle berichtet gegenüber Forbes jedoch, dass sich die Zimmer in Stockwerken befänden, die weitestgehend leer stünden. Da viele Mitarbeiter außerdem oftmals bis spät in die Nacht arbeiten würden, mache es bis zu einem gewissen Grad Sinn, Betten in ungenutzte Räumlichkeiten zu stellen. Diverse anonyme Quellen beschrieben die Zimmer zudem als "gemütlich."

Musk setzt harte Arbeitskultur fort

Auf Anfrage von Forbes habe Twitter keine weitere Stellungnahme bezüglich der Betten-Situation in den Büros bekannt geben wollen. Es scheint nun aber klar, dass Musk Twitter von Grund auf umkrempeln möchte, nachdem er schon Wochen nach der Übernahme eine E-Mail an Mitarbeiter gesendet hat, in der stand, dass die Mitarbeiter nun "extrem hart" sowie "lange und intensiv" arbeiten müssten, um im Unternehmen zu bleiben, so Business Insider.

About a year ago, I asked Doug to manage both engineering & production. He agreed that Tesla needed eng & prod better aligned, so we don’t design cars that are crazy hard to build. Right now, tho, better to divide & conquer, so I’m back to sleeping at factory. Car biz is hell … - Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2018

Musk gab in diesem Tweet aus dem Jahre 2018 bekannt, dass er selbst auch schon bei der Arbeit übernachtet habe. Offenbar soll dies nun auch für die Mitarbeiter bei Twitter möglich sein, um so noch schneller das neue "Twitter 2.0" aufbauen zu können. Ob ihm dies jedoch tatsächlich möglich ist, bleibt abzuwarten. Schließlich hat der Tesla-Chef selbst erst in dieser Woche eine Twitter-Umfrage erstellt, ob er als Chef des Kurznachrichtendienstes zurücktreten solle - die Mehrheit der Nutzer stimmten dafür. Musk versprach, dem Ergebnis zu folgen - allerdings erst, wenn er jemanden gefunden hat, der "dumm genug" sei, den Job zu übernehmen. Ganz von Twitter zurückziehen wird sich der Multi-Milliardär jedoch auch in diesem Fall nicht: Musk kündigte an, auch nach einem Rücktritt als Twitter-Chef noch die Software- und Server-Teams führen zu wollen.

