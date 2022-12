10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX wird nach dem Sprung zurück über die Marke von 14.000 Punkten am Vortag nun kaum verändert erwartet. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren einen um 0,07 Prozent höheren Start bei 14.108 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Am Donnerstag zeigen sich die wichtigsten asiatischen Indizes uneinheitlich. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei um 0,46 Prozent höher bei 26.507,87 Punkten. Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit bei 3.045 Zählern ein Minus von 0,76 Prozent aus. In Hongkong klettert der Hang Seng derweil um 2,11 Prozent auf 19.565 Einheiten.

3. Steigende Kosten drücken auf Ergebnis bei HORNBACH Holding

Die Baumarktbetreiberin HORNBACH Holding hat in ihrem dritten Geschäftsquartal trotz der hohen Inflation von einer ungebrochen starken Nachfrage profitiert. Die steigenden Kosten drückten jedoch erneut auf das Ergebnis. Zur Nachricht

4. Commerzbank hält Öffnung von Filialen an Samstagen für denkbar

Eine Filialöffnung an Samstagen ist für Commerzbank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler kein Tabu. "Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Wenn die Nachfrage der Kunden nach Samstagsöffnung der Filialen sehr groß wird, würden wir auch darüber nachdenken", sagte der seit gut einem Jahr amtierende Manager. Zur Nachricht

5. Uniper-Aktien müssen SDAX verlassen - SFC Energy-Aktie rückt nach

Die Aktien von Uniper werden aus dem SDAX gelöscht. Dies teilte der Index-Betreiber der Deutschen Börse, Qontigo, am Mittwochabend mit. Der Streubesitz sei im Zusammenhang mit einer Übernahme unter die Marke von zehn Prozent gesunken. Zur Nachricht

6. METRO schlägt Indiengeschäft los

Der Handelskonzern METRO trennt sich von seinem Geschäft in Indien. Käufer ist Reliance Retail Ventures, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend mitteilte. Zur Nachricht

7. FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wird an die USA ausgeliefert - Lange Haftstrafe droht

Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX soll an die USA ausgeliefert werden. Sam Bankman-Fried werde von den Bahamas in die Vereinigten Staaten gebracht, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Karibikstaats am Mittwoch (Ortszeit) mit. Der 30-Jährige habe auf sein Recht verzichtet, die Auslieferung anzufechten. Zur Nachricht

8. FDA erteilt Roches COVID-19-Mittel Actemra Zulassung bei Erwachsenen

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat für sein Medikament Actemra in den USA die Zulassung zur Behandlung schwerer COVID-19-Verläufe erhalten. Zur Nachricht

9. Ölpreise bauen Gewinne leicht aus

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Aufschläge vom Vortag leicht ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,44 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 31 Cent auf 78,60 Dollar.

10. Euro legt zum US-Dollar etwas zu

Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel moderat gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0645 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0636 Dollar festgesetzt.

