Uniper-Aktien müssen SDAX verlassen - SFC Energy-Aktie rückt nach

Dies teilte der Index-Betreiber der Deutschen Börse , Qontigo, am Mittwochabend mit. Der Streubesitz sei im Zusammenhang mit einer Übernahme unter die Marke von zehn Prozent gesunken. Nach den Regeln des "Guide to the DAX Equity Indices", erfülle das Unternehmen damit nicht mehr die Basiskriterien für einen Verbleib im Index mit einem Streubesitzanteil von mindestens zehn Prozent.

Für die Uniper-Aktie werden die Papiere von SFC Energy in den SDAX aufgenommen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 27. Dezember in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ SDAX

AUFNAHME

- SFC Energy

HERAUSNAHME

- Uniper

