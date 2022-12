DAX stabil erwartet -- Asiatische Börsen uneins -- Uniper-Aktien müssen SDAX verlassen -- FTX-Gründer soll an USA ausgeliefert werden -- METRO schlägt Indiengeschäft los -- Rheinmetall im Fokus

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise lediglich um 0,07 Prozent höher bei 14.108 Punkten. Am Mittwoch schloss er mit einem Plus von 1,54 Prozent bei 14.097,82 Zählern. Auch der TecDAX wrid am Donnerstag bei 2.945 Stellen in etwa auf Vortagesniveau erwartet. Da hatte er den Handel 1,6 Prozent stärker bei 2.947,20 Stellen beendete.

Am Donnerstag zeigen sich die wichtigsten asiatischen Indizes uneinheitlich.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei um 0,46 Prozent höher bei 26.507,87 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite nach zeitweisen Gewinnen letztlich 0,46 Prozent auf 3.054,43 Zähler. In Hongkong klettert der Hang Seng derweil gegen 8:25 Uhr unserer Zeit um 2,48 Prozent auf 19.636 Einheiten.

Die US-Börsen liefern den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag mehrheitlich Rückenwind. Die Rezessionssorgen waren dort am Vortag etwas in den Hintergrund gerückt, da das Verbrauchervertrauen viel besser ausgefallen ist als erwartet. Die Daten wurden am Mittwoch lange nach Handelsschluss in Asien veröffentlicht, so dass die Börsen in Fernost erst jetzt reagieren können.

Marktbeobachter sprachen zudem auch nach einer Gegenbewegung nach der jüngsten Verlustserie.

