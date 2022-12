Schwache Wall Street belastet Frankfurter Börse: DAX fällt zum Handelsende unter 14.000 Punkte

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 14.113,01 Punkten in den Handel ein. Im Verlauf kam das Börsenbarometer deutlich zurück und fiel dabei unter die 14.000-Punkte-Marke. Zum Handelsschluss ging es dann 1,3 Prozent auf 13.914,07 Zähler abwärts.

Eine Vorweihnachtsrally hat sich am Donnerstag aus den Vortagesgewinnen nicht entwickelt - im Gegenteil. Stattdessen entschieden sich Anleger Gewinne mitzunehmen.

"Der Handel bleibt weiterhin dünn und die Kursbewegungen sollten mit Vorsicht genossen werden", urteilte Marktexperte Andreas Lipkow. "Viele sind schon im Weihnachtsurlaub. Und diejenigen, die noch da sind, wollen ihre Portfolios so kurz vor dem Jahresende nicht komplett neu ausrichten", begründete Fondsmanager Thomas Altmann von QC Partners die Entwicklung.

Kräftige Verluste nach dem Erholungsschub am Vortag

Die konjunkturellen Aussichten in den USA trübten sich im vergangenen Monat weitaus stärker als erwartet ein. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren war zum neunten Mal in Folge rückläufig und fiel im Vergleich zum Oktober um 1,0 Prozent. Analysten hatten im Schnitt dagegen nur mit einem Minus von 0,5 Prozent gerechnet. Robust dagegen waren die zuvor bekannt gegebenen Daten ausgefallen. So wuchs die US-Wirtschaft im Sommer einer dritten Schätzung zufolge etwas stärker als zuvor mitgeteilt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieben zudem unter den Erwartungen.

