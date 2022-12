Sattes Plus an Frankfurter Börse: DAX schließt knapp unter 14.100-Punkte-Marke

Der DAX stieg höher in den Handel ein und konnte die Gewinne im Handelsverlauf immer weiter ausbauen. So beendete das Börsenbarometer die Mittwochssitzung 1,54 Prozent höher bei 14.097,82 Punkten und damit wieder deutlich oberhalb der psychologisch wichtigen 14.000er-Marke.

Die DAX-Anleger hatten am Mittwoch die jüngsten negativen Nachrichten von der Geldpolitik gut weggesteckt.

BoJ-Schock vom Vortag verpufft

Am Vortag hatten Maßnahmen der Zentralbank Japans, die am Markt als Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet wurden, belastet. Auf Signale zur Zinspolitik reagieren die Märkte in diesem Jahr besonders sensibel. Erst in der vergangenen Woche hatten die Notenbanken der USA und der Eurozone die Anleger mit Hinweisen auf eine wohl noch etwas länger dauernde Strecke mit Zinserhöhungen verstimmt.

Anzeichen für positiven DAX-Start ins Jahr 2023

Nun aber würden die geldpolitischen Schocks verdaut, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Nach der Herbstrally seien die Verluste der vergangenen Tage eine normale Korrektur und nichts Besorgniserregendes. Nach Einschätzung des Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets bietet die Korrektur im DAX eine sehr viel bessere Ausgangslage für einen positiven Start ins neue Jahr.

