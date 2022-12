Talanx-Aktie etwas höher: Talanx trennt sich von Anteilen an ungarischen Tochtergesellschaften

Die Beteiligungen an der Magyar Posta Eletbiztosito Zrt und Magyar Posta Biztosito Zrt werden an die ungarische Staatsholding Corvinus Nemzetközi Befektetesi Zrt (Corvinus) verkauft, wie der im MDAX notierte Konzern in Hannover mitteilte. Die beiden Gesellschaften sind seit 2002 Tochterunternehmen von Talanx und der ungarischen Post. Sie sind im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International im Talanx Konzern angesiedelt. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2023 erwartet. Angaben zum Verkaufspreis wurden nicht gemacht.

Die Talanx-Aktie gewinnt im XETRA-Handel stellenweise 0,23 Prozent auf 44,06 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Talanx AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Talanx AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Talanx AG

Bildquellen: Talanx