Ukraine-Krieg, Inflation, Krypto-Winter & Co.: Diese Nachrichten von der finanzen.net-Redaktion wurden 2022 am meisten gelesen

• Ukraine-Krieg lässt Menschen und Märkte entsetzt zurück• Hohe Inflationsraten und anziehende Leitzinsen bestimmen das Jahr 2022• Mehrere Krypto-Skandale sorgen für einen erneuten Krypto-Winter

Das Thema Corona-Pandemie mag im Jahr 2022 in den Hintergrund gerückt sein, doch mit den Krisen sollte es dennoch nicht vorüber sein. Das Jahr war geprägt von großen Turbulenzen, deren Auswirkungen noch immer spürbar sind. Am meisten schockiert hat dabei sicher Russlands Angriff auf die Ukraine Anfang 2022, der weltweit für großes Entsetzen sorgte und auch die Märkte tief nach unten zog. Gleichzeitig gab es 2022 eine bedeutende Trendwende in der Geldpolitik : Die ausufernde Inflation, die in den USA und Europa teilweise neue Rekordwerte erreichte, zwang die internationalen Notenbanken zum Kurswechsel.

Auch im Kryptoversum ging es 2022 turbulent zu. So brach in der ersten Jahreshälfte der algorithmische Stablecoin Terra/LUNA zusammen und stürzte mehrere Krypto-Lending-Dienste in die Pleite. Doch damit nicht genug. In der zweiten Jahreshälfte sorgte der Skandal um die mittlerweile insolvente Krypto-Börse FTX für Bestürzung - auch hier sind die Folgen noch nicht vollständig absehbar. Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum & Co. mussten 2022 dementsprechend große Kurseinbrüche verkraften. Und neben diesen Themen sorgte 2022 dann auch Tesla-Chef Elon Musk mit seiner mittlerweile vollzogenen Twitter-Übernahme für reichlich Gesprächsstoff. Dies ist die Top 10 der am meisten gelesenen Texte der finanzen.net-Redaktion 2022.

Platz 10: Blaupause? So lief es für die Amazon-Aktie nach den vergangenen Aktiensplits

Neben den zahlreichen Krisen, die Anleger 2022 in Atem hielten, könnte man beinah vergessen, dass der Online-Handelsgigant Amazon seinen Anteilsscheinen im Juni eine optische Vergünstigung in Form eines Aktiensplits im Verhältnis 1:20 spendierte. Auf Platz zehn der meistgelesenen Redaktionsnews befindet sich daher eine Analyse, wie sich die früheren Aktiensplits auf den Kurs der Amazon-Aktie ausgewirkt hatten. Zur Nachricht

Platz 9: Experten überzeugt: 2022 kommt es zu einer massiven Korrektur am Kryptomarkt

Das Jahr 2022 hatte gerade erst begonnen, Bitcoin & Co. hatten nur wenige Wochen zuvor neue Höchststände markiert, und dennoch sahen laut einer Umfrage zahlreiche institutionelle Anleger eine Korrektur-Welle auf den Krypto-Markt zurollen. Sie sollten Recht behalten. Zur Nachricht

Platz 8: Rasant steigende Inflationsraten: Was Elon Musk Anlegern jetzt rät

Schon in den ersten Monaten des Jahres 2022 zogen die Inflationsraten weltweit drastisch an - auch wenn sie noch weit von den Werten entfernt waren, die sie im Verlauf des Jahres noch erreichen sollten. Vor diesem Hintergrund interessierte Anleger vor allem, wie in Zeiten hoher Teuerungsraten am besten investiert werden sollte. Tesla-Chef Elon Musk wusste Rat. Zur Nachricht

Platz 7: Morgan Stanley und Citigroup warnen vor Beben am Aktienmarkt

Neben der zunehmenden Geldentwertung sorgte auch der von Russland angefangene Ukraine-Krieg Anfang des Jahres für große Unsicherheit unter den Marktteilnehmern. Hinzu kam, dass sich die US-Notenbank Fed dazu durchrang, ihre ultralockere Geldpolitik hinter sich zu lassen. Die Citigroup und Morgan Stanley sahen dementsprechend einen Bärenmarkt kommen. Zur Nachricht

Platz 6: Krypto-Community beunruhigt: Alte Bitcoin-Wallets werden zunehmend reaktiviert

Kurz nachdem der Bitcoin ein neues Rekordhoch bei knapp 70.000 US-Dollar markiert hatte, wurde die Krypto-Community aufgeschreckt: Ein seit mehreren Jahren inaktiver Account eines vermeintlichen Bitcoin-Wals wurde plötzlich wieder aktiv. Das könnte dahinter gesteckt haben. Zur Nachricht

Platz 5: "Vierte Superblase" in hundert Jahren: Börsenguru Jeremy Grantham sagt erneut Crash voraus

Starinvestor Jeremy Grantham wurde zu Beginn des Jahres nicht müde zu betonen, dass sich der Aktienmarkt in einer gigantischen Blase befände. Aufgrund verschiedener Problemfelder sah er die Superblase kurz vorm Platzen und nahm insbesondere die US-Notenbank Fed ins Visier. Zur Nachricht

Platz 4: Startet Gold 2022 ein Comeback? Das erwarten Analysten für das Edelmetall 2022

Nachdem das Jahr 2021 für Gold erst fulminant begann, dann jedoch schwankungsreich zu Ende ging, fragten sich die Marktteilnehmer natürlich, wie sich der Goldpreis 2022 weiterentwickeln würde. Dementsprechend beliebt war auch dieser Goldpreis-Ausblick aus der finanzen.net-Redaktion. Zur Nachricht

Platz 3: Bitcoin fällt mehr als 20.000 US-Dollar - Zu Gunsten von Langzeit-Bullen

Für das Krypto-Urgestein Bitcoin ging es 2022 sehr schnell und sehr stark bergab. Langzeitbullen störten sich jedoch nicht daran, sondern kauften die digitalen Münzen der kurzfristigen BTC-Besitzer einfach auf. Zur Nachricht

Platz 2: Warren Buffett: So sollten sich Anleger in Kriegszeiten positionieren

Wie sollten Anleger in Kriegszeiten ihr Portfolio aufstellen? Es ist wohl kaum verwunderlich, dass diese Frage 2022 zahlreiche Leser umtrieb und dementsprechend diesen Ratschlag von Warren Buffett zu einer der meistgelesenen News 2022 machte. Die Investorenlegende fand auf die Frage eine klare Antwort. Zur Nachricht

Platz 1: Marktexperte: Twitter-Übernahmeversuch von Elon Musk war nur ein Trick um Tesla-Aktien zu verkaufen

Ein weiteres heißes Thema 2022 war klar die medienwirksam inszenierte Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter durch Tesla-CEO Elon Musk. Doch ganz so glatt lief der Deal nicht über die Bühne. Denn kurz nachdem der Tausendsassa Twitter ein offizielles Angebot unterbreitet hatte, für das er extra Tesla-Aktien im Milliardenwert veräußerte, zog er sich wieder zurück. Marktexperte Josh Wolfe fand für diesen Schachzug deutliche Worte. Zur Nachricht

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images