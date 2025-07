Schwache Performance in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich

S&P 500-Kursverlauf

Der S&P 500 sank am Montag.

Zum Handelsende fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,79 Prozent auf 6.229,98 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 48,153 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,374 Prozent leichter bei 6.255,85 Punkten, nach 6.279,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 6.262,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.201,00 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.000,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.04.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 5.062,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Wert von 5.567,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 6,16 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6.284,65 Punkten. Bei 4.835,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Advance Auto Parts (+ 5,04 Prozent auf 54,22 USD), Tractor Supply (+ 3,90 Prozent auf 56,76 USD), Palantir (+ 3,54 Prozent auf 139,12 USD), DoorDash (+ 3,39 Prozent auf 246,89 USD) und Wynn Resorts (+ 2,88 Prozent auf 108,67 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Tesla (-6,79 Prozent auf 293,94 USD), DENTSPLY SIRONA (-4,38 Prozent auf 15,94 USD), Baxter International (-4,26 Prozent auf 29,69 USD), Lumen Technologies (-4,13 Prozent auf 4,41 USD) und DXC Technology (-4,00 Prozent auf 15,59 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 35.979.870 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,311 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 1.200,00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

