Munich Re-Aktie dennoch etwas tiefer: DZ Bank nimmt Munich Re in die "Equity Ideas"-Auswahlliste auf

Die Einstufung wurde auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 345 Euro belassen. Der Rückversicherer Munich Re befinde sich in den laufenden Vertragsverhandlungen mit Erstversicherern im Zuge der Erneuerungsrunde im Januar in einer außerordentlich günstigen Verhandlungsposition, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dem Management sollte es gelingen, Preiserhöhungen oberhalb der Schadeninflation durchzusetzen, und zwar nicht nur in schadenbelasteten Verträgen, sondern auf breiter Front.

Die Munich Re-Aktie verliert im XETRA-Handel trotzdem zeitweise 0,06 Prozent auf 302,50 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

