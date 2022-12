10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX steigt vorbörslich an und dürfte damit zumindest einen Teil der satten Vortagesverluste wieder wettmachen.

2. Börsen in Fernost von Verkaufsdruck geprägt

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,94 Prozent auf 26.258,07 Punkte (Stand: 7:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite stellenweise 0,29 Prozent auf 3.045,62 Zähler ab. In Hongkong sinkt der Hang Seng zwischenzeitlich um 0,63 Prozent auf 19.554,37 Einheiten.

3. Merck vereinbart Forschungskooperation mit Mersana Therapeutics

Die Merck KGaA hat mit dem US-Biopharmaunternehmen Mersana Therapeutics eine Forschungskooperation und kommerzielle Lizenzvereinbarung geschlossen. Beide Unternehmen wollen laut Mitteilung "neuartige immunstimulatorische Antikörper-Wirkstoff-Konjugate" entwickeln. Genutzt werden soll dabei die sogenannte Immunosynthen-Plattform von Mersana für die Konjugation der firmeneigenen Antikörper von Merck. Zur Nachricht

4. Peruanische Fraport-Tochter schließt Finanzierungsvertrag für Ausbau des Flughafens in Lima

Die peruanische Flughafenbetreibergesellschaft LAP (Lima Airport Partners), die seit 2001 zum Fraport-Konzern gehört, hat einen Finanzierungsvertrag über 1,25 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Wie Fraport mitteilte, dient dies der Finanzierung laufender Infrastruktur- und Ausbaumaßnahmen am internationalen Flughafen "Jorge Chávez" in Perus Hauptstadt Lima. Zur Nachricht

5. Experte erwartet höhere Preise für Erdöl und Erdgas in 2023

Dass die Ölpreise im Jahr 2022 nach einem Höhenflug wieder deutlich nachgaben, ist kein Zustand, an den Anleger sich gewöhnen sollten, so ein Experte. Für das neue Jahr erwartet er deutlich steigende Ölpreis-Notierungen. Und auch Erdgas wird seiner Ansicht nach wieder teurer. Zur Nachricht

6. Grayscale und Konzernmutter DCG mit Problemen: Droht dem Bitcoin jetzt ein neues Tief?

Der weltweit größte Vermögensverwalter für Kryptowährungen, Grayscale, könnte sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Eine mögliche Insolvenz dürfte auch den Bitcoin-Preis weiter abstürzen lassen. Zur Nachricht

7. Elon Musk warnt: Lucid wird nicht mehr lange überleben

Im Zukunftsmarkt der Elektromobilität wird die Luft für die Hersteller zunehmend dünner. Nun hat Elon Musk - übrigens nicht zum ersten Mal - das baldige Aus für den Tesla-Konkurrenten Lucid Motors prophezeit. Zur Nachricht

8. Corona-Welle erreicht China mit voller Wucht: Etwa eine Million Neuinfektionen pro Tag

In der massiven Corona-Welle in China mit gegenwärtig schätzungsweise einer Million Neuinfektionen am Tag verfolgen die chinesischen Gesundheitsbehörden auch die mögliche Entwicklung neuer Virus-Varianten. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas fester

Die Ölpreise zeigen sich am Freitagmorgen etwas fester, ein Barrel WTI-Rohöl kostet zeitweise 78,21 und damit 0,93 Prozent mehr als am Vortag.

10. Euro wenig verändert

Der Euro kostete am Morgen 1,0605 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Damit schwankt die Gemeinschaftswährung weiterhin um die vielbeachtete 1,06 Dollar-Marke.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com