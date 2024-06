10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas leichter erwartet

Der DAX dürfte etwas leichter eröffnen. Knapp eine Stunde vor Handelsauftakt wird der deutsche Leitindex 0,55 Prozent leichter bei 18.450 Punkten gesehen. Als Belastung erweist sich die Europawahl, deren Ergebnisse einen deutlichen Rechtsruck signalisierten.

2. Japanische Börsen freundlich - China im Feiertag

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,58 Prozent auf 38.909,73 Punkte.

In China wird am Montag nicht gehandelt. Am Freitag hatte der Shanghai Composite im Handelsverlauf ins Plus gedreht und ging letztlich bei 3.051,28 Einheiten um minimale 0,08 Prozent höher ins Wochenende. In Hongkong hatte sich der Hang Seng um 0,59 Prozent tiefer bei 18.366,95 Punkten aus der Sitzung verabschiedet.

3. 'VSS Unity' von Virgin Galactic absolviert letzten Raumflug

Ein letztes Mal hat die "VSS Unity" des Weltraumunternehmens Virgin Galactic Passagiere auf einen Kurztrip ins All befördert. Zur Nachricht

4. adidas strebt Partnerschaft mit Formel 1-Team an - adidas-Chef mit Kritik an DFB

Der Sportartikelhersteller adidas strebt in absehbarer Zukunft eine Partnerschaft mit einem Team aus der Autorennserie Formel 1 an. Zur Nachricht

5. RTL-Aktie: EM-Generalprobe auf RTL zieht Millionen von Fußballfans an

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat dem Privatsender RTL bei ihrer EM-Generalprobe eine gute TV-Quote beschert. Zur Nachricht

6. LVMH beruft Cecile Cabanis zur Finanzdirektorin und zukünftigen CFO

Der Luxusgüterkonzern LVMH hat Cecile Cabanis zu seiner neuen Finanzchefin erkoren. Zur Nachricht

7. TUI rechnet nach FTI-Insolvenz mit Schnäppchen und verzeichnet Buchungsanstieg

Nachdem der Reisekonzern FTI Insolvenz anmelden musste, können die TUI-Kunden auf Sonderangebote hoffen. Zur Nachricht

8. Boeing-Flug mit 190 Passagieren musste kehrt vorzeitig um

Ungeplant umkehren musste am Freitagabend ein Boeing-Flugzeug mit 190 Passagieren an Bord auf dem Weg von Dortmund ins polnische Kattowitz. Zur Nachricht

9. Ölpreise freundlich

Die Ölpreise steigen am Montagmorgen leicht an. Ein Barrel WTI-Rohöl kostete zuletzt 75,65 US-Dollar (plus 0,16 Prozent), ein Barrel Brent-Rohöl 79,76 US-Dollar (plus 0,18 Prozent).

10. Euro auf Ein-Monats-Tief zum Dollar

Der Euro hat am Montagmorgen nach den Europawahlen, die einen Rechtsruck der europäischen Wählerschaft signalisieren, deutlich abgegeben. Zeitweise kostete er 1,075 US-Dollar und rutschte damit deutlich unter die 1,08-US-Dollar-Marke.