Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte mit Gewinnen in den Handel einsteigen. Er nähere sich dem oberen Ende seiner Seitwärtsrange, hieß es von Experten.

2. Aktienmärkte in Asien am Montag fester

In Asien dominieren zum Wochenstart die Käufer. In Tokio legte der Nikkei mehr als ein halbes Prozent zu. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite daneben ebenfalls Punkte hinzu. Auch in Hongkong sind die Käufer in der Überzahl und schicken den Hang Seng nach oben.

3. NVIDIA greift offenbar bei ARM zu

Eines der wichtigsten Unternehmen für die Smartphone-Industrie, der Chip-Designer ARM, steht laut Medienberichten vor der Übernahme durch den Grafikkarten-Spezialisten NVIDIA. Zur Nachricht

4. Gilead will wohl mit Immunomedics Milliardenzukauf tätigen

Der Pharmakonzern Gilead Sciences kommt dem Kauf des Biotech-Unternehmens Immunomedics offenbar näher. Zur Nachricht

5. AstraZeneca: Tests von aussichtsreichem Corona-Impfstoff nach Stopp fortgesetzt

Nach dem kurzzeitigen Stopp der klinischen Prüfung sind die Tests zu einem aussichtsreichen Corona-Impfstoff-Kandidaten der Universität Oxford und des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca in Großbritannien fortgesetzt worden. Zur Nachricht

6. adidas schließt Koop mit Peloton - 3Q-Ausblick bekräftigt

adidas arbeitet mit der schnell wachsenden Fitnessfirma Peloton zusammen. Zur Nachricht

7. Microsoft scheitert mit TikTok-Übernahme - Angebot für US-Geschäft abgelehnt

Der US-Softwarekonzern Microsoft ist mit dem Versuch gescheitert, das US-Geschäft der populären Video-App Tiktok zu übernehmen. Zur Nachricht

8. METRO-Großaktionär EPGC will METRO in zweitem Anlauf übernehmen

METROs größter Aktionär, der tschechische Investor EP Global Commerce, will in einem zweiten Anlauf den Düsseldorfer Großhandelskonzern übernehmen - zu einem deutlich niedrigeren Preis als im vor einem Jahr gescheiterten Übernahmeangebot. Zur Nachricht

9. Ölpreise zu Wochenbeginn stabil

Der Ölpreise haben sich zu Beginn der neuen Woche zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 39,90 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Freitag.

10. Euro weiter über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1850 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,1854 Dollar festgelegt.

