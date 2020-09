Werbung

Der deutsche Aktienmarkt dürfte die neue Woche mit Gewinnen begrüßen. Der DAX hatte am Freitag einen kleinen Abschlag von 0,05 Prozent bei 13.202,84 Punkten hinnehmen müssen, wird am Montag aber voraussichtlich freundlich in die neue Woche starten. Der TecDAX könnte ebenfalls etwas fester in die Woche einsteigen. Der DAX nähere sich einmal mehr dem oberen Ende seiner Seitwärts-Range, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Fraglich ist jedoch, ob es wirklich genügend Käufer für einen Ausbruch nach oben gibt. Immerhin hätten die Anleger zuletzt ab 13.300 Punkten immer wieder begonnen, Gewinne mitzuenhemn. Der Aktienmarktstratege Mislav Matejka von JPMorgan sieht mit Blick auf den Rest des Jahres mit der US-Wahl , Letztlich rechnet Matejka daher nicht damit, dass sich der europäische Aktienmarkt in den kommenden Monaten von seinen Fesseln lösen kann.





Vor dem Wochenende wollten die Anleger in Europa kein Risiko mehr eingehen. Der EuroSTOXX 50 war quasi unverändert gestartet und bewegte sich anschließend in einer engen Range um die Nulllinie. Letztlich beendete er den Handel mit einem kleinen Plus von 0,09 Prozent bei 3.315,81 Punkten. Aufgrund fehlender positiver Impulse konnten sich auch die europäischen Anleger nicht so recht entscheiden. Teilweise waren Gewinnmitnahmen zu beobachten, Händler sprachen jedoch von einer gesunden Sektor-Rotation.





Die US-Börsen präsentierten sich am Freitag uneins. Der Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn und schloss nach einem Auf und Ab 0,48 Prozent höher bei 27.665,64 Zählern. Der NASDAQ Composite ging indes um 0,6 Prozent auf 10.853,55 Punkte in die Knie, nachdem er zum Start noch gestiegen war. Damit bleibt die Volatilität an der Wall Street vor dem Hintergrund der Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China, dem US-Wahlkampf und dem anhaltenden Ringen um ein neues Stimulus-Paket in den USA weiter hoch. Schon am Donnerstag waren die Kurse nach einem freundlichen Start im weiteren Handelsverlauf aufgrund von Gewinnmitnahmen im Technologiesektor in negatives Terrain gerutscht. Außerdem sorgen sich einige Marktteilnehmer vor einer möglichen Blase bei den Technologiewerten.