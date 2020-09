Merck & Co beteiligt sich für 1 Milliarde Dollar an Seattle Genetics - Seattle Genetics hebt ab

Wie das Unternehmen mitteilte, beteiligt es sich im Zuge der Vereinbarung mit rund 1 Milliarde US-Dollar an dem Partner. Die Pharmafirmen wollen bei der Entwicklung und dem Verkauf der Brustkrebsmedikamente von Seattle Genetics kooperieren.

Merck kauft fünf Millionen Aktien oder 2,9 Prozent der ausstehenden Aktien für rund 200 Dollar pro Stück. Die Aktie von Seattle Genetics hat am Freitag 2,5 Prozent im Plus bei 150,97 Dollar geschlossen.

Außerdem bekommt Seattle Genetics eine Vorauszahlung von 600 Millionen Dollar von Merck und hat je nach Erreichen bestimmter Meilensteine Anrecht auf weitere Zahlungen von bis zu 2,6 Milliarden Dollar.

Die Unternehmen wollen an dem Seattle-Genetics-Medikament Ladiratuzumab arbeiten, was sich derzeit in einer Phase-2-Studie für die Behandlung von Brustkrebs und anderen Tumoren befindet. Sie wollen den Einsatz des Medikaments als Monotherapie in Kombination mit dem Merck-Mittel Keytruda evaluieren.

Außerdem bekommt Merck exklusive Rechte an dem Brustkrebsmittel Tukysa. Hierfür bekommt Seattle Genetics eine Vorauszahlung von 125 Millionen Dollar und potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 65 Millionen Dollar.

Die Aktie von Seattle Genetics legt im NASDAQ-Handel kräftig um 10,96 Prozent auf 166,41 US-Dollar zu.

