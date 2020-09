Euronext reicht Offerte für Borsa Italiana ein - Euronext-Aktie gewinnt leicht

Am Montagmorgen erklärte der europäische Börsenbetreiber Euronext , man habe der London Stock Exchange (LSE) ein nicht-bindendes Angebot zum Kauf ihrer Tochter Borsa Italiana unterbreitet. Finanzielle Details nannte die Euronext nicht, wies aber darauf hin, dass die Offerte in Partnerschaft mit der italienische Bank Cassa Depositi e Prestiti und Intesa Sanpaolo erfolgt. Die Euronext betonte, es gebe keine Sicherheit dafür, dass es letztlich zu einer Transaktion kommen werde. An einer Übernahme der Mailänder Börse ist auch die Deutsche Börse interessiert.

Am Freitag sagte ein Sprecher der Deutschen Börse, man habe ein Angebot für die Borsa Italiana abgegeben. Die Borsa Italiana ist nach Angaben der Finanzagentur Bloomberg zwischen 3,5 und 4 Milliarden Euro wert. Der Eigentümer der Mailänder Börse hatte Ende Juli erklärt, Gespräche über den Verkauf der Plattform MTS oder des italienischen Börsenbetreibers im Ganzen begonnen zu haben. Damit sollen die Bedingungen der Europäischen Kommission für den Erwerb des Datenanbieters Refinitiv erfüllt werden.

Die Aktie von Euronext gewinnt an der Börse in Paris im frühen Handel 1,70 Prozent auf 101,70 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Eugenio Marongiu / Shutterstock.com