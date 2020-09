Tesla-Aktien nehmen wieder Fahrt auf - Tweet von Musk beflügelt

Die für gewöhnlich sehr schwankungsfreudigen Papiere des Elektroautobauers zogen um 8,42 Prozent auf 404,02 US-Dollar an und zählten damit zu den besten Werten im technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 , der um mehr als zwei Prozent stieg.

Das US-Anlegermagazin Barron's verwies als Antrieb auf einen Tweet von Unternehmenschef Elon Musk zu dem am 22. September stattfindenden "Batterie-Tag" von Tesla.

Many exciting things will be unveiled on Battery Day 9/22 ⚡️