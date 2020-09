So verdient Kimbal Musk innerhalb weniger Tage Millionen mit Tesla-Aktien

• Kimbal Musk verkauft Tesla-Aktien nach Aktiensplit• Kauf von Aktienoptionsscheinen• Trades bringen Millionen US-Dollar innerhalb weniger Tage

Elon Musks jüngerer Bruder Kimbal ist Vorstandsmitglied im E-Autokonzern seines Bruders Elon Musk . Nach dem 5-zu-1-Aktiensplit der Tesla-Aktie, der Ende August in Kraft trat, scheint Kimbal ein glückliches Händchen bewiesen zu haben - er hat mit Tesla-Aktien innerhalb weniger Tage Millionen US-Dollar verdient.

Kimbal Musk verkauft Tesla-Aktien

Am 1. September, also am Tag nach Teslas Aktiensplit, hat Kimbal Musk 36.375 Tesla-Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von etwa 482,59 US-Dollar verkauft. Das ergibt sich aus Berechnungen von Daten aus einem Form 4-Formular, das bei der SEC eingereicht und am Donnerstag, den 3. September, veröffentlicht wurde. Die Aktien wurden zu Preisen in einer Spanne von rund 471,33 US-Dollar bis 502,01 US-Dollar verkauft.

Des Weiteren zeigt das SEC-Formular, dass Kimbal Musk am 3. September im Rahmen eines am 20. Februar 2020 verabschiedeten Handelsplans nicht qualifizierte Aktienoptionen auf 20.375 Tesla-Aktien zu einem Preis von 74,17 US-Dollar erworben hat.

So viel verdient Elon Musks Bruder mit seinen Trades

Berechnet man nun die Differenz zwischen dem Betrag, den Kimbal Musk mit dem Durchschnittspreis von 482,59 US-Dollar für den Verkauf von 20.375 Tesla-Aktien am 1. September erhalten hat - nämlich rund 9,8 Millionen US-Dollar - und dem Betrag, den er für den Kauf der Aktienoptionsscheine für die 20.375 Tesla-Aktien, zum Preis von 74,17 US-Dollar, ausgegeben hat, ergeben sich rund 8,3 Millionen US-Dollar, plus rund 7,2 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf der übrigen 16.000 Aktien, also insgesamt rund 15,5 Millionen US-Dollar, die Elon Musks kleiner Bruder mit seinen Trades gutgemacht hat.

Die 16.000 Aktien, die er am 1. September zum Durchschnittspreis von 482,59 US-Dollar verkauft hat, könnte Kimbal Musk inzwischen zu einem Preis von 330,21 US-Dollar je Aktie (Stand: Schlusskurs vom 8. September 2020) rund 2,4 Millionen US-Dollar günstiger wieder kaufen, als er sie losgeschlagen hatte.

Die Tesla-Aktie, die bis vor kurzem noch immer neue Rekordhochs erklomm, zeigte sich nach dem Aktiensplit am 31. August zunächst beflügelt, was dem Verkauf der Tesla-Aktien von Kimbal Musk zu Gute kam. In den darauffolgenden Tagen, als es an den US-Börsen vor allem bei den Tech-Werten zu heftigen Verlusten kam, fiel sie jedoch deutlich zurück. Dabei dürften aber auch der verpasste Sprung in den marktbreiten US-Index S&P 500, mit dem am Markt eigentlich schon fest gerechnet wurde, und Nachrichten von der Konkurrenz, wonach der US-Autobauer General Motors bei Nikola einsteigt, auf die Stimmung der Anlegern gedrückt haben.

