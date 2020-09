Gilead will Biotech-Firma Immunomedics kaufen - Immunomedics-Aktie schießt hoch, Gilead-Aktie fester

Der Pharmakonzern Gilead Sciences will sich mit dem Kauf des Biotech -Unternehmens Immunomedics bei Krebstherapien verstärken. Dafür legt Gilead rund 21 Milliarden US-Dollar auf den Tisch - für die Immunomedics-Aktionäre ist das eine Übernahmeprämie von mehr als 100 Prozent. Je Aktie werde 88 US-Dollar in bar geboten, teilte Gilead Sciences in der Nacht zu Montag mit. Die Immunomedics-Aktie hatte am Freitag bei 42,25 US-Dollar geschlossen. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" über die anstehende Transaktion berichtet.

Immunomedics verkauft das Medikament Trodelvy gegen Brustkrebs, für das es im April grünes Licht von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA bekommen hatte. Trodelvy ist ein sogenanntes Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK), die als besonders innovativ und vielversprechend gelten. Der Kauf von Immunomedics sei ein bedeutender Schritt, ein starkes und breit aufgestelltes Medikamenten-Portofolio gegen Krebs aufzubauen, sagte Gilead-Chef Daniel O'day laut Statement.

Immunomedics schießt im frühen Handel an der NASDAQ 104,73 Prozent auf 86,64 US-Dollar nach oben. Das Gilead-Papier verteuert sich im NASDAQ-Handel zeitweise um 0,51 Prozent auf 65,23 US-Dollar.

