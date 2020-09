adidas schließt Koop mit Peloton - 3Q-Ausblick bekräftigt - adidas-Aktie etwas fester

"Wir haben eine Kooperation mit Peloton vereinbart. Wir werden Kleidung für Peloton entwickeln", sagte adidas -Chef Kasper Rorsted der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. In dem Interview bestätigter der Manager zudem abermals die Prognose für das dritte Quartal und bedankte sich für die Staatshilfe während der Corona-Krise.

Die Bundesregierung habe dem Unternehmen mit dem KfW-Kredit über drei Milliarden Euro geholfen, diese "beispiellose Krise" zu überbrücken, sagte Rorsted. "Dafür möchte ich mich nochmal sehr herzlich bedanken." Die Staatshilfe wolle adidas so schnell wie möglich zurückzahlen, bekräftigte er. "Der Kredit läuft 15 Monate. Wir zahlen ihn so schnell wie möglich zurück, mit Zinsen und Gebühren."

Rorstedt wiederholte, dass adidas nach einem Verlust im zweiten wieder mit einem Gewinn von 600 bis 700 Millionen Euro im dritten Quartal rechne. Die Sehnsucht nach Sport wachse bei den Menschen. "Eine Konsequenz aus Corona ist das Streben nach einem gesünderen Lebensstil", sagte der Manager. "Und wer nicht raus geht, sitzt in Adiletten und T-Shirt im Homeoffice. Dort sind die Leute sehr viel lockerer bekleidet als in den Büros, sogar in den Banken." adidas profitiere davon, dass die Arbeitskleidung auf lange Sicht legerer werde.

Im Juli und August habe adidas in Deutschland mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum - "und das trotz Maskenpflicht und Einschränkungen beim Einkaufen".

