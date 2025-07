adidas Aktie News: adidas am Mittag leichter

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 201,10 EUR.

Die adidas-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 201,10 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 200,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 204,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 57.914 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). 31,18 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 12,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,00 EUR je adidas-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 256,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 29.04.2025. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,95 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6,15 Mrd. EUR gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

