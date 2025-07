adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Vormittag ins Plus

Blick auf adidas-Kurs

24.07.25 09:22 Uhr

Die Aktie von adidas zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 201,20 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 201,20 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 202,70 EUR. Bei 202,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.181 adidas-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 12,87 Prozent sinken. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,00 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 256,50 EUR. adidas veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 0,95 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die adidas-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Am 30.07.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,67 EUR je Aktie in den adidas-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur adidas-Aktie DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen Erste Schätzungen: adidas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die adidas-Aktie

